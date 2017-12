Anderlecht-coach Vanhaezebrouck reageert niet op transfergeruchten en prijst Charleroi

Anderlecht ontvangt zondag in eigen huis Charleroi voor een regelrecht duel om de tweede plaats in de Jupiler Pro League. “We moeten winnen om de kloof op Club Brugge gelimiteerd te houden”, weet coach Hein Vanhaezebrouck. “Charleroi is een moeilijke tegenstander, want ze hebben bijna geen zwakke punten.”

“Het voetbal dat ik wil brengen, is er nog niet helemaal. Maar ik zie een positieve evolutie bij de jongens”, aldus Vanhaezebrouck op zijn wekelijkse persbabbel. “We kunnen alleen maar blijven werken om efficiënter te worden, dat is inderdaad een werkpuntje. Zoals in de match tegen Celtic, daar konden we in de eerste helft zeker één of tweemaal scoren in de eerste helft.”

Zondag heet de tegenstander niet Celtic, wel Charleroi. Een moeilijke tegenstander, weet Vanhaezebrouck. “Felice Mazzu pakt veel punten met Charleroi, en ze hebben bijna geen zwakke punten. Bij bijna elke ploeg kan ik een zwak punt zoeken en vinden, maar niet bij hen. Ze zijn nu al een zekerheid voor Play-off 1. Zijn ze titelkandidaat? Daarvoor is het nog te vroeg.”

Herman Van Holsbeeck verklaarde na de overwinning bij Celtic dat Anderlecht misschien nog de transfermarkt op gaat in de winter, om helemaal klaar te zijn voor de titelstrijd. “Heeft hij gezegd dat er een nieuwe spits bijkomt, of dat er misschien één bijkomt?”, deed Vanhaezebrouck alsof hij uit de lucht viel. “Ik weet van niets, maar ik hou me niet bezig met geruchten. Ik zorg voor prestaties op het veld en werk met de spelers die ik ter beschikking heb.”