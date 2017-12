Dit zijn de vijf meest onderschatte spitsen in Europa (met een Anderlecht-flop als uitsmijter)

Luis Suarez, Robert Lewandowski, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku… Het zijn namen van spitsen die we kunnen beschouwen als wereldklasse. Er lopen echter ook een aantal goalgetters rond die bijzonder onderschat worden door het grote publiek. Hoog tijd om hen eer aan te doen!

Foto: REUTERS

Mauro Icardi (Internazionale)

In Italië weten ze al langer dat Mauro Icardi een topspits is, maar elders in Europa komt de Argentijn nauwelijks voor in de lijstjes met beste goalgetters. De mindere prestaties van Inter hebben daar ongetwijfeld wat mee te maken, maar Icardi scoorde de voorbije vijf seizoenen liefst 87 doelpunten in de Serie A: 9 - 22 - 16 - 24 - 16. Dat zijn gemiddeld 17 goals per seizoen en deze campagne deed hij al zestien keer de netten trillen in slechts vijftien wedstrijden.

Icardi is op amper 24-jarige leeftijd al nummer vijf op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers bij de Nerazzurri, na legendes als Alessandro Altobelli en Roberto Boninsegna. Straffe cijfers voor het jeugdproduct van FC Barcelona en Sampdoria in de meest tactische competitie ter wereld. De stelling dat Icardi haast crimineel onderschat wordt, krijgt nog meer bijklank door zijn amper vier interlands voor Argentinië sinds zijn debuut in 2013.

Foto: EPA-EFE

Carlos Bacca (Villarreal)

Carlos Bacca kroonde zich vijf seizoenen geleden tot topschutter in de Jupiler Pro League met liefst 22 doelpunten voor Club Brugge. Maar ook na zijn Belgisch avontuur bleef de Colombiaan veelvuldig scoren voor zijn clubs. Zo was hij in zijn eerste seizoen bij Sevilla goed voor 14 doelpunten en 9 assists in La Liga, en 6 goals in de Europa League die de Spaanse club won.

Een jaar later noteerde Bacca 20 doelpunten en 7 assist in de Spaanse eersteklasse, plus 7 goals in een nieuwe succesvolle Europa League-campagne met Sevilla. Bij Milan verging het Bacca, ondanks de offensieve armoede van zijn club, toch behoorlijk goed met 31 doelpunten in twee seizoenen. Dit seizoen heeft de 31-jarige goalgetter er toch ook weeral zeven ingelegd bij Villarreal. Het bewijs dat Bacca overal scoort waar hij speelt.

Foto: AFP

Jonas (Benfica)

Nog een dertiger in deze lijst. Het was niet de Champions League-campagne van Benfica, dat met nul punten roemloos werd uitgeschakeld in de groepsfase. De Portugese topclub noteerde amper één doelpunt en dat was er geen van aanvalsleider Jonas. De Braziliaan staat normaal gezien nochtans garant voor een berg doelpunten en scoorde in zijn carrière al 205 doelpunten in 407 wedstrijden.

Het begon allemaal bij Gremio, waarna een transfer naar Valencia volgde. Daar deed Jonas 52 keer de netten trillen in vier seizoenen, waaronder elf keer op het Europese toneel. Bij Benfica ontpopte de nu 33-jarige spits zich helemaal tot een goalgetter met liefst 67 doelpunten in zijn eerste twee seizoenen. Vorig seizoen liep hij een blessure op en speelde hij slechts een halve campagne. Toch zit hij ook sindsdien alweer aan 34 goals, waarvan 15 dit seizoen in de Liga NOS. Dat heet dan scoren aan de lopende band.

Foto: REUTERS

Olivier Giroud (Arsenal)

De tijden van Thierry Henry bij Arsenal liggen al een tijdje achter ons. Ook al probeert Alexandre Lacazette de Franse dromen van de Gunners weer te doen herleven, iets dat Olivier Giroud niet lukte de voorbije jaren sinds zijn overgang van Montpellier in 2010. Giroud is de ultieme “tease”: een spits die elk seizoen een geweldige periode kent met fantastische goals, maar dat nooit lang kan volhouden.

En dus wordt Giroud aanzien als een degelijke, maar niet meteen speciale spits. En toch zei Henry begin dit jaar het volgende: “Giroud is een fantastische speler. Ik had graag met hem samengespeeld want hij betrekt anderen in het spel.” Van een compliment met de grote C gesproken. Na zijn superseizoen in de Ligue 1 (21 goals en 12 assists) heeft hij geen enkele keer de grens van de 20 goals bereikt. Maar 104 doelpunten en 41 assists voor een topclub als Arsenal, plus 29 goals voor Frankrijk? Sterke cijfers.

Foto: AFP

Karim Benzema (Real Madrid)

Een speler van Real Madrid, onderschat? Wel… Vraag honderd voetbalfans om de beste spitsen ter wereld op te lijsten en bij slechts een handvol zal Karim Benzema vernoemd worden. De Fransman speelt al sinds 2009 voor de Spaanse topclub, na twee sterke seizoenen bij Olympique Lyon, en won met Los Blancos alles wat er te winnen valt op clubniveau. En toch gaat het bij Real altijd over Cristiano Ronaldo en Gareth Bale, niet over Benzema.

Wie zijn statistieken er echter bijneemt, ziet meteen dat de ondertussen 29-jarige Fransman een speler van wereldklasse is. Benzema zit aan 125 doelpunten en 70 assists in La Liga, en 41 doelpunten en 21 assists in de Champions League voor Real. Wist u eigenlijk nog dat Benzema in het seizoen 2015-2016 24 keer scoorde in 27 competitiewedstrijden, en ook nog eens 8 assists noteerde? Benzema is de speler die de aanval van Real doet draaien als een echte machine. Met of zonder de flitsen van Ronaldo. Oh ja, en hij scoorde ook 27 keer in 81 interlands voor Frankrijk.

Foto: Photo News

Bonus: Cyril Théréau (Fiorentina)

Zijn periode bij Anderlecht was er eentje om snel te vergeten, maar sindsdien heeft Cyril Théréau zich wel ontpopt tot een betrouwbare spits. Na 25 doelpunten bij Charleroi trok de Fransman richting de Serie A. Eerst bij Chievo, dan bij Udinese en nu bij subtopper Fiorentina toont Théréau dat hij zelfs op 34-jarige leeftijd nog steeds kan ballen. Hij scoorde de voorbije vier seizoenen telkens in de dubbele cijfers en zit ook nu weer aan 4 goals én 4 assists. Goed voor een Italiaans totaal van 74 goals sinds 2010. Dat Fiorentina slechts 1 op 18 pakte zonder Théréau bewijst zijn plek als uitsmijter in deze lijst.

Eervolle vermeldingen: Vedad Ibisevic (Hertha BSC), Wissam Ben Yedder (Sevilla), Luuk de Jong (PSV), Fabio Quagliarella (Sampdoria) en Kevin Gameiro (Atlético Madrid).