Krijgt Clasie tegen Lokeren een kans bij Club? “De ploeg blijft het belangrijkste”

Leider Club Brugge ontvangt zondag Lokeren, dat vorige week nog nipt onderuit ging tegen Anderlecht. Na de rampzalige eerste helft in Eupen, is het afwachten of coach Ivan Leko enkele wijzigingen zal doorvoeren. De Kroaat liet op de persconferentie echter niet in zijn kaarten kijken.

Drie geblesseerden zullen er zondag bij Club niet bij zijn: Touba, Vossen en Vlietinck. Vossen sukkelt met zijn knie en enkel maar zou volgende week weer present moeten zijn op training.

De pers wilde vooral weten of Ivan Leko nog kwaad was na zijn de belabberde eerste helft in Eupen (2-2) en of onder meer de sterk ingevallen Jordy Clasie zou beloond worden met een basisplaats.

“Of ik nog kwaad ben? We hebben natuurlijk veel gepraat deze week zodat we dezelfde fouten niet meer maken. Maar nu telt enkel Lokeren. Clasie is inderdaad sterk ingevallen maar elke training is belangrijk om een plaats af te diwngen en de spelers weten dat. Clasie heeft enorme progressie gemaakt op fysiek vlak sinds september, hij is nu een totaal andere speler en weer de Clasie van in Feyenoord. Hij kan alle posities aan in het middenveld, maar zijn beste positie is die van ‘deep playmaker’, zodat hij het spel kan maken voor de verdediging. Hij is ook al twee-drie keer goed ingevallen en deze Clasie zullen we nog nodig hebben, maar voor mij blijft de ploeg het belangrijkste.”

“Voor elke wedstrijd kies ik de beste spelers van het moment. De spelers die starten moeten er staan vanaf minuut één. Dat betekent dat je op fysiek, mentaal én tactisch vlak 100% klaar moet zijn voor de wedstrijd. Op alledrie de vlakken, het is niet genoeg als je klaar bent op één van de drie vlakken. Zeker in thuiswedstrijden, waarin we vol gas geven vanaf minuut één, de wedstrijd zelf willen bepalen en zelf het tempo forceren. Dat is onze identiteit. Een sterk collectief is daarbij onze grootste sterkte, wie start is nog moeilijk te zeggen.”

Nakamba staat op één kaart van een schorsing maar Leko lijkt niet van plan hem te zullen sparen voor de topper tegen Anderlecht van volgende week. “Anderlecht is nog veraf, nu telt enkel Lokeren en die ploeg mag je niet onderschatten. Ze hebben kwaliteit en karakter, het is een gevaarlijke tegenstander met een mix van jeugd en ervaring. Ze waren ook niet slecht de voorbije wedstrijden. Maar wij hebben het thuisvoordeel en zullen klaar staan zondag.”