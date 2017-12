Ribéry moet voor rechter verschijnen: ex-makelaar eist miljoenen van Franse topspeler

Franck Ribéry moet komende dinsdag voor een rechtbank in München verschijnen in verband met een nieuwe rechtzaak opgezet door zijn voormalige makelaar Bruno Heiderscheid. Heiderscheid eist 3,5 miljoen euro aan onbetaalde commissies van Ribéry. De Fransman werd in maart bij verstek al veroordeeld tot betaling.

Heiderscheid beweert dat Ribéry hem in mei 2006 schriftelijk tien procent commissie beloofde bij zijn volgende transfer. Ribéry had een seizoen eerder, met de hulp van Heiderscheid, een vertrek kunnen forceren bij Galatasaray, waarmee hij in onmin leefde. De makelaar zou dus recht hebben op een deel van de transfersom van 25 miljoen euro, die Bayern München in 2007 neerlegde bij Olympique Marseille voor Ribéry. Heiderscheid claimt dat deel (2,5 miljoen euro), plus een aanzienlijke rente (1 miljoen euro).

Heiderscheid was op het moment van de transfer van Ribéry naar Bayern echter niet langer officieel gelieerd aan de aanvaller. Ribéry had vlak voor de transfer zijn contract met Heiderscheid verbroken. Zijn makelaar was op dat moment Jean-Pierre Bernèes, de voormalig voorzitter van l’OM. Ribéry werd in december 2015 voor het Luxemburgs Hof van Beroep al veroordeeld tot een terugbetaling van 1,6 miljoen euro aan Heiderscheid, voor contractbreuk.