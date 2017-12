Fellaini mogelijk als geheim wapen, Kompany is onzeker voor Manchester-derby: “Vincent voelde iets...”

Zondag wordt de derby van Manchester gespeeld. Leider City moet op bezoek bij United, dat als naaste achtervolger mits winst terug kan naderen tot op vijf punten van The Citizens. Er wordt in deze derby veel verwacht van de Belgen Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne maar bij de thuisploeg keert ook Marouane Fellaini mogelijk terug als het geheime wapen van Mourinho, bij de bezoekers is Vincent Kompany... onzeker.

Vincent Kompany is onzeker voor de derby. De verdediger reisde afgelopen week in de Champions League wel mee naar Oekraïne en coach Pep Guardiola was van plan om zijn kapitein te laten spelen tegen Shakhtar om hem scherp te houden voor de clash met United. Maar in laatste instantie viel Kompany uit.

“Kompany voelde iets in de opwarming voor de wedstrijd en was niet gerust, daarom kon hij niet spelen”, vertelde Guardiola. “Hij kent zijn lichaam beter dan wie ook. Ik wilde hem ritme laten opdoen voor Old Trafford maar morgen zullen we pas weten of hij kan spelen.”

Op 18 november maakte “Vince The Prince” nog zijn comeback op het veld van Leicester en daarna speelde hij tegen Huddersfield en Southampton. Nu kampt hij dus opnieuw met een blessure, dat kan loos alarm zijn maar in het geval van Kompany zijn zinnen als “hij voelde iets” erg onheilspellend...

Guardiola had wel goed nieuws in verband met David Silva. De Spaanse middenvelder is helemaal klaar voor de clash met de buren van United en zal spelen.

Keert Fellaini terug?

Bij United bevestigde Jose Mourinho dat Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic en Phil Jones beschikbaar zijn, terwijl Marouane Fellaini nog onzeker is. Big Fella kampt met een knieblessure en speelde niet meer sinds de competitiewedstrijd op 25 november, thuis tegen Brighton (1-0) maar keert mogelijk terug in de kern als het geheime wapen van The Special One, ook daarover krijgen we zaterdag pas uitsluitsel. Eric Bailly en Michael Carrick blijven aan de zijlijn.

Kompany en Fellaini waren beiden nog niet lang terug aan het spelen na een blessure, die ze beiden opliepen bij de Rode Duivels. Vincent Kompany stond na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (9-0) eind augustus 2,5 maand aan de kant met een kuitblessure. Marouane Fellaini stond de hele maand oktober aan de kant met een knieblessure, die hij opliep tijdens de partij van de Duivels in Bosnië (3-4).