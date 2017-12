Anderlecht wacht motivering van vonnis FIFA af in zaak Suarez

Landskampioen RSC Anderlecht neemt “akte van de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om ex-speler Matias Suarez te veroordelen tot een boete van 540.000 euro en wacht nu de motivering van het vonnis af om al dan niet verder in beroep te gaan”, zo laat de club vrijdag weten in een persmededeling.

Suarez had bij Anderlecht nog een verbintenis tot 2017 maar besloot die in juli 2016 eenzijdig te verbreken, om vervolgens in zijn thuisland voor zijn ex-club Belgrano te tekenen. Beide clubs raakten het niet eens over een transfersom, waarop de Gouden Schoen van 2011 een advocaat inschakelde. Die voerde aan dat Suarez zijn contract verbrak omdat hij zich wegens de terreurdreiging niet meer veilig voelde in België. Op 22 maart 2016 waren in de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro bommen ontploft.

Anderlecht stapte naar de FIFA en daar boog een panel van internationale sportjuristen zich over de kwestie. Zij oordeelden dat de terreurdreiging geen grondige reden voor Suarez was om het contract te verbreken. De rechters wezen erop dat de familie meer dan acht jaar in België woonde en hun woonplaats, Ukkel, niet in oorlogsgebied ligt.