Standard-coach Sa Pinto geeft bondsprocureur serieuze veeg uit de pan

Standard-coach Sa Pinto heeft vrijdag ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zwaar uitgehaald naar het Bondsparket. “Ik hoef de uitspraken die je over me doet niet te pikken”, richtte de Portugees zich tot bondsprocureur Gilles Blondeau. Standard vindt de straf voor zijn coach disproportioneel en vraagt een boete of één wedstrijd voorwaardelijk. Het Bondsparket wil de zes weken schorsing bevestigd zien.

“Ik wou hier zelf aanwezig zijn, ook al heb ik een belangrijke match vanavond”, verklaarde Ricardo Sa Pinto op de zitting. “Om aan te tonen hoeveel belang ik hier aan hecht. Ik heb een uitstekende relatie met het Belgische voetbal: de supporters, andere trainers, de spelers en ook met de scheidsrechters. Ik provoceer niemand, maar sta wel bekend als een emotioneel persoon”, klonk het.

““De supporters van RSC Anderlecht creëerden een negatieve sfeer en gooiden met allerlei voorwerpen naar ons. Ik ben dan ook geschokt over deze situatie. Mijn spelers kregen aanstekers en bekertjes naar zich gegooid, toen we naar binnen gingen had de ref aangegeven dat de match stilgelegd zou worden bij een volgend incident. Dat het parket zegt dat ik toneel speelde, is een leugen. Ik ben geen acteur en speel geen komedie, ik ben een serieuze prof. Ik ben een mens en maak fouten, maar dat het parket liegt is teleurstellend en niet goed voor het voetbal”, ging Sa Pinto verder.

“Ik wilde mezelf beschermen door te gaan zitten”, aldus Sa Pinto, die zo dus hoopte om niet meer projectielen naar zich toegegooid te krijgen. “Zo kon ik ook checken of ik in orde was. Ik vroeg of de ref wou komen om te laten zien wat er was gebeurd, maar toen werd ik weggestuurd. Dat snapte ik niet. Wat was er nog meer nodig om de projectielen te stoppen? Waarom staakte de scheidsrechter de match niet zoals hij had gezegd? Hoe moet ik een volgende keer reageren? Zeg het mij en ik zal het onthouden voor een volgende keer”, richtte Sa Pinto zich rechtstreeks tot de drie commissieleden.

Foto: Photo News

“Geschokt door deze situatie”