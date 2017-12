Malinovskyi (Genk), El Messaoudi (Mechelen) en Enoh (Lokeren) kennen hun sancties

Brussel - De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag het finale verdict geveld voor Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi (twee speeldagen schorsing met uitstel), Mechelen-middenvelder Ahmed El Messaoudi (vrijspraak) en Lokeren-aanvaller Lewis Enoh (drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel), die na een beroepsakte van het Bondsparket opnieuw moesten voorkomen.

Malinovskyi en El Messaoudi werden vorige week woensdag in het bekerduel van de achtste finales beiden rechtstreeks uitgesloten. El Messaoudi trok al na vijf minuten aan de noodrem. Een halfuur later revancheerde Malinovskyi zich met een tikje, nadat Hassane Bandé hem tegen het lijf liep. Malinovskyi werd vrijgesproken in eerste aanleg, maar kreeg in beroep twee speeldagen schorsing met uitstel. De Oekraïener moet ook een boete van 800 euro betalen. De vrijspraak voor El Messaoudi werd in hoger beroep bevestigd.

Lewis Enoh Foto: BELGA

Lewis Enoh plantte zijn elleboog tegen de kin van STVV-speler Dimitrios Goutas en werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen. In eerste aanleg kreeg hij drie speeldagen schorsing, nadat het Bondsparket twee speeldagen schorsing en één met uitstel had gevorderd. Lokeren had echter dat voorstel tot minnelijke schikking aanvaardt, volgens het Bondsparket werd de strafmaat ten onrechte verhoogd. Daarom tekende de procureur beroep aan en werd een speeldag schorsing alsnog met uitstel verleend. De boete van 1.200 euro werd bevestigd. Voor de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep stuurden de Waaslanders opnieuw hun kat. Enoh mist de verplaatsing naar Club Brugge (10/12) en de derby tegen Waasland-Beveren (16/12) op Daknam.