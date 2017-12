Charly Musonda verlengt contract bij Chelsea: “Ik wil hier in het eerste team geraken”

Chelsea heeft vrijdag het contract van Charly Musonda opengebroken. Dat maakten de Blues bekend op hun website. Musonda, die nog een overeenkomst had tot juni 2019, ligt nu tot medio 2022 onder contract op Stamford Bridge.

De 21-jarige Musonda debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van de Blues. Na een invalbeurt in de Engelse Supercup volgden nog twee basisplaatsen in de League Cup en twee invalbeurten in de Premier League.

De Brusselaar, die zich laatst nog openlijk beklaagde over de weinige speelminuten in het eerste elftal van de Londenaars, toonde zich op de website erg tevreden met de contractverlenging. “Ik hou van deze club en wil me hier verder ontwikkelen. Het doel is om in het team te geraken en nadien dat op lange termijn volhouden”, aldus Musonda.

Het jeugdproduct van Anderlecht maakte in de zomer van 2012 de oversteek naar Londen. In 2016 werd hij het volledige kalenderjaar verhuurd aan de Spaanse eersteklasser Real Betis, waar hij in 24 officiële optredens tot één goal en drie assists kwam. Musonda kwam ook al twaalf keer uit voor de Belgische beloften.