Wie is verantwoordelijk voor de internationale blamage rond het Eurostadion? Die vraag blijft hangen nadat de Europese voetbalbond UEFA Brussel heeft geschrapt als gaststad voor het EK in 2020. De onzekerheid over de bouw van het stadion was te groot. De betrokken regeringen schuiven de zwartepiet naar elkaar door. Maar hoe denken de betrokkenen er zelf over?