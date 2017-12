Ook Mirallas op weg naar Olympiakos?

Het lijkt erop dat Kevin Mirallas vanaf januari opnieuw in Griekenland voor Olympiakos voetbalt. De Rode Duivel wilde vorige zomer al terugkeren naar de club uit Piraeus, maar daar stak Everton toen nog een stokje voor. In de Cypriotische pers laat Mirallas uitschijnen dat een deal nu wel nabij is. Een oplossing dringt zich op omdat de flankaanvaller bij Everton nog nauwelijks aan de bak komt. Bij Olympiakos spelen al de Belgen Proto, Engels, Gillet en Vadis Odjidja.