Standard ging vrijdagavond terecht met 3-1 de boot in op bezoek bij een sterk Waasland-Beveren, maar had achteraf ook wel een beetje te klagen over ref Boterberg. Die had na 12 minuten immers Beveren-speler Victorien Angban altijd moeten uitsluiten na een héél zware charge op het been van Agbo.

En eigenlijk had de gelijkmaker van de thuisploeg na 35 minuten ook niet mogen vallen. Want de hoekschop waaruit Seck scoorde, was eigenlijk geen hoekschop. Zoals blijkt uit onderstaande beelden.