Wat is het verschil tussen Hazard en Ronaldo/Messi? Trainer Conté legt het uit

Eden Hazard eindigde afgelopen donderdag pas als negentiende in de verkiezing van de Gouden Bal. Het leverde Chelsea-coach Antonio Conté vrijdag op de persconferentie flink wat vragen op over de status van zijn sterspeler. Hoe goed is Hazard in vergelijking met Messi en Ronaldo? En kan hij ooit de Gouden Bal winnen?

Hazard zegt dat hij niet echt bezig is met het winnen van de Champions League. Is dat wel de juiste attitude?

“Het is niet eenvoudig om deze vraag te beantwoorden. Ik ben de coach, het is aan de speler zelf om op deze vraag te antwoorden. Hij kent zijn eigen ambities. Het staat buiten kijf dat hij een geweldige speler is en dat hij belangrijk is voor onze ploeg. Maar om de Ballon d’Or te winnen moet je héél wat winnen in je carrière. Voor Cristiano Ronaldo is het nu de vijfde keer, net als voor Messi. Dat betekent dat er de laatste tien jaar niets veranderd is. Drie spelers - want ik reken ook Neymar mee - maken kans op de Ballon d’Or. Kijk naar Cristiano: hij won vorig jaar de Spaanse titel en de Champions League. Twee jaar geleden won hij het EK.”

Heeft Eden hetzelfde karakter? Dezelfde obsessie?

Bij Ronaldo, Messi en Neymar zie je een bepaalde honger op elk moment. Als ze één goal maken, willen ze meteen een tweede scoren. Als ze dat tweede doelpunt maken, willen ze een derde keer scoren. Ze zijn héél hongerig en daarom zijn ze speciaal. Ze willen winnen. Het maakt voor Ronaldo niet uit wat hij vorig jaar gewonnen heeft. Ronaldo zal net zoals Messi met dezelfde honger aan het WK beginnen. Ze hebben altijd honger. Ze willen winnen, winnen, winnen en blijven winnen. Voor hen telt het verleden niet. En daarom heb ik - ik herhaal het - veel respect voor zulke spelers. Om op zo’n niveau te kunnen blijven, moet je héél had werken. En dat is zwaar.”

“Ik denk niet dat het nu juist is om over Eden te praten want we weten allemaal hoe belangrijk hij is voor Chelsea. Hij kan voor ons het verschil maken tijdens wedstrijden. Dat is belangrijk. Maar anderzijds probeer ik hem als coach verder te pushen op training. Niet alleen hem, al mijn spelers. Want als je op training beter wordt, zal je ook beter worden in de wedstrijden.”

Foto: AFP

Was de Hazard op bezoek bij West Brom (hij scoorde twee keer en speelde geweldig, nvdr) de Hazard die je wil zien?

“Ik noem graag het heilige vuur. Als je dat in je hebt, de wil om elke match te winnen en doelpunten te scoren. Het zit in ieder van ons. Je moet alleen de juiste manier vinden om het harder te doen branden. Zeker op dit niveau. De vlam kan groot of klein zijn. Als het een inferno wordt, betekent het dat je zoals Messi, Ronaldo of Neymar bent.”

Kan Hazard technisch even goed zijn?

“Eden heeft de juiste wapens om de strijd aan te gaan met die giganten. Dus moet hij dat ook proberen. En proberen om volgend jaar hoger in de lijst van de Ballon d’Or te eindigen. Hij heeft het potentieel, maar het is niet makkelijk om die hegemonie te doorbreken.”

Is hij de enige Chelsea-speler die de Ballon d’Or zou kunnen winnen?

“Toen ik zelf nog speler was, wou ik die trofee ook winnen maar ik wist dat die kans met mijn talent en potentieel onbestaande was. Ik won veel in mijn carrière. Ik won alles. Ik was vele jaren aanvoerder van Juventus. Ik verloor finales op het WK en het EK, maar tegelijkertijd besefte ik ook goed genoeg welk niveau er nodig was om de Ballon d’Or te winnen. Ik ben er van overtuigd dat er bij Chelsea momenteel spelers rondlopen die dat zouden kunnen. Anderen niet, zoals ik destijds. Eerlijk gezegd weet ik niet of Kanté - met zijn specifiek profiel - zou kunnen winnen. Hij scoort niet veel doelpunten. Hij is wel een geweldige werker. Als de coaches zouden mogen kiezen, zouden ze misschien Kanté kiezen. Maar de realiteit is anders. Maldini was de beste verdediger ter wereld, maar won hem nooit. Buffon was jaren aan een stuk de beste keeper ter wereld, maar won hem nooit. Je moet respecteren dat de Ballon d’Or een eigen karakter heeft.”