Hoe zou het nog zijn met Emile Mpenza? “Ik was de Radja van mijn generatie”

Hij kreeg als 18-jarige bezoek van Arsène Wenger, ontsnapte aan de dood in zijn Porsche, werd het leven zuur gemaakt door privédetectives, zag ploegmaats tot bloedens toe vechten, hielp Manchester City de degradatie ontlopen en sloot zijn carrière af in Azerbeidzjan. Vandaag staat ex-Rode Duivel Emile Mpenza (39) op het punt spelers te gaan begeleiden. Maar eerst, een terugblik op een carrière van onze grootste ster begin deze eeuw, een belofte die nooit werd vervuld. “En toch zou ik het meteen herdoen.”

Het vriest buiten. Dat is niet waarom Emile Mpenza al jaren even synoniem staat met wollige mutsen als Georges Leekens met (te) eigentijdse sjaals. Neen, het is wegens dat haar van hem. “De tijd van vlechtjes ...