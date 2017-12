CLUBNIEUWS. Casht Genk 12 miljoen euro in januari zonder 1 speler te verkopen?

Het zou best kunnen dat Racing Genk, dat vorig seizoen al een recordopbrengst van 73 miljoen euro liet optekenen, in januari alweer aan de kassa kan passeren. De Limburgse club kan in januari namelijk 12 miljoen euro cashen… zonder 1 speler te verkopen.

RACING GENK. Klaar om opnieuw veel geld te verdienen.

Genk heeft een overeenkomst bereikt met Lazio Roma voor 9 miljoen euro op de doorverkoop van de felbegeerde Milinkovic-Savic, in 2015 al verkocht aan Lazio Roma voor 9 miljoen euro. Genk had bij zijn transfer zelfs 50 % bij doorverkoop bedongen maar het vooruitziende Lazio Roma, dat rekent op een supertransfer in de orde van 40 à 50 miljoen euro, stuurde al van afgelopen zomer aan op 9 miljoen.

Onder meer Juventus is zwaar geïnteresseerd in de Servische middenvelder, die in 2014 door Genk werd ingehaald voor 1 miljoen euro en waar dus 17 miljoen euro winst zal worden op gemaakt. Bovenop kan Genk in januari misschien ook nog eens 3 miljoen cashen op de transfer van Leon Bailey van het Duitse Leverkusen naar Chelsea. Volgens de Engelse pers ligt nu al bij de Londense topclub een bod klaar van 20 miljoen pond, zo’n 23 miljoen euro. De 20-jarige Jamaicaanse flankaanvaller stond naar verluidt al anderhalf jaar op de radar van de club van Eden Hazard, hij wordt als “één van de snelste aanvallers” van Europa beschouwd. In de drie matchen die hij dit seizoen werd gescout maakte hij blijkbaar zo’n indruk dat Chelsea meteen in januari 23 miljoen wil neertellen. Ook omdat het de interesse vreest van Barcelona. Het is niet duidelijk of de Jamaicaan dan opnieuw wordt uitgeleend of niet.

Bailey ligt wel nog tot 2022 onder contract bij Leverkusen maar zijn voogd en manager Craig Butler bewees al bij diens overgang van Genk naar Leverkusen - waar hij naar verluidt 1/4de van de transfersom van 15 miljoen euro binnenrijfde - een transfer te kunnen forceren.

KV MECHELEN. Croizet op weg naar Kansas City

Yohan Croizet staat dicht bij een opmerkelijke transfer. De 25-jarige Franse aanvallende middenvelder van KV Mechelen kan naar het Amerikaanse Kansas City, dat in de MLS uitkomt. Kansas is al een hele poos geïnteresseerd. De clubs onderhandelen nog, maar het kan snel gaan. Croizet werd in de zomer van 2016 recordaankoop van KV, dat 650.000 euro ­betaalde aan OHL, maar anderhalf jaar later is een vertrek dus nakend. De laatste weken zit hij overigens niet meer in de wedstrijdselectie, ook voor vanavond tegen Oostende niet.

EUPEN. Makelélé wil drie of vier nieuwe spelers

Om zijn reddingsoperatie bij Eupen tot een goed einde te brengen, rekent coach Claude Makélélé (foto) op een serieuze kwaliteitsinjectie tijdens de wintermercato. “Er is versterking nodig. Op meerdere posities. Ik reken na Nieuwjaar toch zeker op drie of vier nieuwe spelers om ons te kunnen redden. Spelers die onmiddellijk inzetbaar zijn, die de competitie kennen en die hongerig zijn om in eerste klasse te blijven. Dit team heeft nood aan echte krijgers. Met champagnevoetbal redden we het niet.”

Een van de pistes is Frédéric Brillant (32, ex-Beerschot en KV Oostende). De Franse verdediger is einde contract bij New York City FC en overweegt een terugkeer naar België. Eupen zal wel snel moeten handelen, want Brillant staat ook in de belangstelling van verschillende clubs in de MLS.

KV OOSTENDE. Kustboys hebben maar één centrale verdediger meer

KV Oostende kan richting linker­kolom klimmen als het wint van Mechelen, maar heeft met Milic wel maar één centrale verdediger meer die honderd procent speelklaar is. Tomasevic is geschorst, Lombaerts is out met rugproblemen en Rozehnal vertoeft om persoonlijke redenen in Tsjechië.

­Custovic kan daarom allerlei strategieën uitproberen. Met middenvelder Vandendriessche achteraan, met Bjelica of Capon in de driemansdefensie of zelfs met belofte Rocky Bushiri in de basis. Jonkies Bushiri (18) en linksback Ndenbe (17) zitten alvast in de selectie.

ANDERLECHT. Zonder Kara, vier man in geel gevaar voor Club

Kara Mbodj moet nog enkele onderzoeken ondergaan aan de adductoren, maar is zo goed als zeker out voor Charleroi. Stanciu is ook nog niet 100 procent de oude. Wellicht kiest Vanhaezebrouck weer voor een systeem met een echte spits, want Onyekuru kreeg weer kritiek dat hij dinsdag als pure aanvaller tegen Celtic te veel uitweek naar de linkerflank. Appiah, Hanni, Harbaoui en Onyekuru staan op één gele kaart van een schorsing en moeten dus opletten dat ze de clash met Club Brugge volgende week niet missen.

ANDERLECHT. Beroep in zaak Suarez?

Anderlecht lijkt niet ­helemaal tevreden met de uitspraak in de zaak-Suarez. De FIFA erkende “de terreurdreiging in Brussel” niet als recht­matige reden om in 2016 eenzijdig zijn contract bij Anderlecht te verbreken en veroordeelde Matias ­Suarez tot een boete van ruim 500.000 euro. Meer in detail gaat het om 540.000 euro en 5 procent intrest per jaar, startend in juli 2016. Dat betekent dat RSCA nu al recht heeft op 580.500 euro, maar de club had een miljoenenbedrag geëist. Daarom overweegt Anderlecht nu om in beroep te gaan. Het heeft daarvoor 21 dagen de tijd en de motivering van de FIFA wordt nog afgewacht, maar de club wil het onderste uit de kan.

CLUB BRUGGE. Wesley in de basis

Jelle Vossen ontbreekt nog steeds bij Club Brugge. De aanvaller liep tijdens de wedstrijd van vorige week donderdag in Waregem een blessure aan zowel de knie als de enkel op. Ook op ­Eupen kon Vossen niet aantreden. Leko wil geen risico’s nemen met zijn aanvaller, die twijfelachtig is voor Anderlecht. “De wedstrijd tegen Charleroi komt waarschijnlijk te vroeg, maar we hopen Jelle te recupereren voor Anderlecht. Maar ook dat is nog niet zeker.” De blessure van Vossen betekent dat Wesley weer in de basis staat tegen Lokeren.

RACING GENK. Trossard zit weer in de selectie

“Hij kon door omstandigheden nog geen minuten maken bij de beloften maar maakte een goede indruk op training en staat conditioneel sterk”, motiveerde coach Albert Stuivenberg gisteren tijdens de persconferentie de terugkeer van Leandro Trossard in de selectie. Ook Pierre Zebli is erbij. Aanvaller Marcus Ingvartsen keert terug na schorsing, ten nadele van Dante Vanzeir.