Voormalig international staalhard voor Cristiano Ronaldo: “Je staat niet eens op het podium van de beste spelers ooit”

Nadat Cristiano Ronaldo deze week zijn vijfde Gouden Bal won, verklaarde hij aan organisator France Football dat hij zichzelf ziet als de beste speler ooit. “Ik ken geen enkele speler die completer is dan ikzelf”, klonk het in een interview bij het Franse tijdschrift. Een gedurfde uitspraak, die niet bij iedereen in goede aarde viel. “Je staat niet eens op het podium van de beste spelers ooit”, klinkt het hard bij Julio Salinas, een Spaanse ex-international en ex-speler van… FC Barcelona.

“Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die beter is dan ikzelf. Dat heb ik altijd gedacht, want geen enkele voetballer kan de dingen die ik kan”, vertelde een zelfzekere Ronaldo aan France Football. “Geen enkele speler is zo compleet. Ik speel met beide voeten, ik ben snel, krachtig, goed met het hoofd, … Er zijn natuurlijk fans die liever Neymar of Messi zien spelen, maar niemand is completer dan ik”, zo staat er deze week te lezen in France Football, na de vijfde Gouden Bal van Cristiano Ronaldo.

Julio Salinas, een ex-voetballer die tegenwoordig aan de slag is als analist, deelde die mening duidelijk niet. Hij haalde op Twitter stevig uit naar de Portugees. “Het is niet omdat je goed bent, dat je automatisch de beste bent”, stelt hij. “Jij hebt bijvoorbeeld het ongeluk gehad om tijdens dezelfde periode als Messi te spelen”, vindt Salinas, die als ex-speler van Barcelona duidelijk een fan is van Messi.

“Niet eens op het podium”

Maar daar stopte de uithaal van de intussen 55-jarige Spanjaard niet. “Eerlijk gezegd denk ik zelfs niet dat je op het podium staat van de beste spelers in de geschiedenis van het voetbal. Er zijn heel wat betere voetballers die jou voorbij steken in die ranglijst. Wees tevreden met de Gouden Bal (ook al verdiende je die niet)”, sloot Salinas af...

Julio Salinas begon in 1981 te voetballen bij Athletic Bilbao, vijf jaar later volgde een verhuis naar Atlético. Hij speelde er twee seizoenen, waarna hij verkaste naar Barcelona. In 2000 hing hij de schoenen aan de haak, toen had hij 56 optredens en 22 doelpunten voor de Spaanse nationale ploeg op de tabellen.