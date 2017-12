Dit zien we Sa Pinto niet meteen doen: doelman krijgt zware schorsing… na knuffel met de scheidsrechter

Afgelopen weekend sleepte de Griekse middenmoter Lamia een belangrijk gelijkspel uit de brand tegen Panetolikos. Beide ploegen strijden tegen de degradatie in Griekenland, toen de 2-2 viel in minuut 97 was er dan ook een ware vreugde-uitbarsting. In de tribune en op het veld, maar doelman Papadopoulos ging volgens de scheidsrechter net dat stapje te ver. De goalie gaf de scheids uit pure vreugde een knuffel… en kreeg rood.