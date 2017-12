Recordopbrengst voor Anderlecht: Tielemans trekt paars-wit uit de rode cijfers

Uit de jaarrekening, die vandaag bekendgemaakt werd, blijkt dat Anderlecht vorig seizoen een recordopbrengst van 104,5 miljoen euro heeft geboekt. Maar ook de kosten gingen fors de hoogte in tot 102,5 miljoen euro. Zo stegen de lonen met 22 procent.

Als we de opbrengsten van Anderlecht in 2015-2016 bekijken, dan kunnen we gerust het woord historisch in de mond nemen. Anderlecht rijfde maar liefst 104,5 miljoen euro binnen. Nooit eerder slaagde een Belgische club erin om de grens van honderd miljoen euro te doorbreken. Om dit toch even in perspectief te plaatsen: op Europees vlak stelt dit weinig voor. Manchester United haalde vorig seizoen 689 miljoen euro omzet, voor de nummer dertig in de Europese ranking, Napoli, was dit nog steeds 143 miljoen euro.

43,8 miljoen euro van de totale opbrengsten van Anderlecht kwam uit de omzet, 60,7 miljoen euro voornamelijk uit de transferopbrengsten, waarbij die van Tielemans, Praet, Defour en Okaka veel geld in het laatje brachten. Daartegenover gaf Anderlecht zelf voor 35 miljoen euro uit aan transfers. Duurste vogels daar waren Stanciu, De Maio, Chipciu, Trebel en Appiah.

Maar tegenover die recordopbrengsten gingen ook de kosten enorm de hoogte in. Paars-wit gaf vorig seizoen liefst 102,5 miljoen euro uit, 18,4 miljoen euro meer dan een seizoen eerder. Vooral de loonkosten namen met 46,5 miljoen een forse hap uit het budget. In 2015-2016 lagen die met 38 miljoen euro al op een recordhoogte, vorig seizoen deed Anderlecht er dus nog eens 22 procent bovenop. En ook de diensten en diverse goederen (waarvan het grootste deel bestaat uit makelaarskosten) stegen opnieuw van 35,9 naar 39,3 miljoen euro, toch ook weer een toename met negen procent.

Het blijft met andere woorden een moeilijke evenwichtsoefening voor paars-wit om de balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Feit is dat door de forse kostenstructuur waar Anderlecht nu aan vasthangt, het elk seizoen wel verplicht is om zwaar te cashen op de transfermarkt en/of om de Champions League te halen. De omzet – de opbrengsten uit ticketing, sponsoring, tv-rechten... – is een te smalle basis om de kosten te dragen. Als Anderlecht in het seizoen waarin het zijn grootste uitgaande transfer ooit realiseert – Tielemans zou 25 miljoen euro opgebracht hebben – slechts 0,4 miljoen euro winst boekt, dan is het duidelijk dat de volgende eigenaar tegen een financieel stootje zal moeten kunnen. Met de deelname aan de Champions League lijkt Anderlecht voor dit seizoen wel al safe te zitten.