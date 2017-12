Engelse pinten en Argentijnse steaks: onze man zocht uit hoeveel Manchester er nog in de Manchester Derby zit

Marouane Fellaini en Vincent Kompany mogen dan (licht) onzeker zijn, er staan zondag in de Manchester Derby opnieuw meer Belgen aan de aftrap dan inboorlingen van de Engelse stad. De wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer 2 van de Premier League trekt straks tv-kijkers van over de hele wereld. Wij onderzochten ter plaatse hoe ‘Manchesters’ de Manchester Derby nog is.