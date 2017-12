Belgisch woelwater verrassend in basis op WK voetbal voor clubs

Brussel - Wydad Casablanca is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WK voetbal voor clubs in Abu Dhabi. De Marokkanen, met Mohammed Aoulad een uur op het veld, verloren na verlengingen met 1-0 van het Mexicaanse Pachuca.

Middenvelder Victor Guzman verloste de Mexicanen na 112 minuten met de 1-0. Wydad stond op dat moment al even met z’n tienen te spelen na rood voor Nakach (69.). Bij de Noord-Afrikanen stond met de Belgische Marokkaan Mohammed Aoulad een opvallende naam in de basis. De Brusselaar was in het verleden in België actief bij FC Brussels, Sporting Charleroi, Waasland-Beveren, STVV, Westerlo en Union.

In de halve finales treft Pachuca het Braziliaanse Gremio, dat vrij was tot de halve eindstrijd. De andere wedstrijd bij de laatste vier gaat tussen Real Madrid en de winnaar van het duel tussen het Arabische Al-Jazira en het Japanse Urawa Red Diamons. Die partij wordt later in de namiddag afgewerkt.

Real Madrid kan zichzelf opvolgen op de erelijst van het WK voor clubs. Vorig jaar versloegen de Madrilenen het Japanse Kashima Antlers na verlengingen met 4-2.