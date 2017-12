Na het missen van het EK en WK krijgt het Nederlandse voetbal een nieuwe opdoffer te verwerken

Als men in Nederland dacht dat het niet nog erger kon na het missen van het EK en WK met Oranje, dan was men verkeerd. Ook op clubniveau is het Nederlandse voetbal weggezakt en dat heeft grote gevolgen.

De Eredivisie had dit seizoen, net als de Jupiler Pro League, slechts twee ploegen in Europa. Feyenoord eindigde met amper drie punten laatste in een Champions League-groep met Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli. Vitesse kwam tegen Lazio, Nice en Zulte Waregem niet verder dan de rode lantaarn met vijf punten in de Europa League.

Ajax haalde vorig seizoen nog de finale van de Europa League maar werd roemloos uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League (Nice) en Europa League (Rosenborg). Vaste waarde PSV raakte niet voorbij het kleine NK Osijek, terwijl het Utrecht van Cyriel Dessers in de voorrondes van de Europa League op Zenit stuitte.

Dat heeft zo zijn gevolgen voor de Eredivisie. Op de UEFA-ranglijst voor clubcompetities, die bepaald wordt door de prestaties tijdens de laatste vijf seizoenen, is Nederland na de groepsfases weggezakt naar de twaalfde plaats ten voordele van Oostenrijk. Onze Noorderburen totaliseren nu 29.749 punten, Oostenrijk heeft 101 punten meer omdat het dit seizoen 6.750 punten verzamelde. Slechts zeven landen doen beter. Nederland komt aan amper 2.900 punten, wel nog altijd 300 meer dan ons land.

België werd daardoor gepasseerd door Oekraïne en is nu negende, maar dat heeft geen grote gevolgen voor onze Europese tickets. De kampioen blijft rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Dat is voor de Eredivisie niet meer het geval omdat het uit de eerste tien is gevallen. De Nederlandse kampioen moet vanaf volgend seizoen weer een voorronde spelen.

Mocht Nederland elfde gebleven zijn, was er nog hoop. Als de winnaar van de Champions League zich ook plaatst via de competitie (wat nagenoeg altijd het geval is), mag de kampioen van deze competitie alsnog rechtstreeks naar de groepsfase van het kampioenenbal. Deze kans ontglipt de Eredivisie dus, terwijl de nummer twee niet naar de derde maar naar de tweede voorronde moet.

De huidige UEFA-ranglijst:

1. Spanje - 98.284

2. Engeland - 71.748

3. Italië - 69.749

4. Duitsland - 67.570

5. Frankrijk - 52.415

6. Rusland - 50.182

7. Portugal - 44.582

8. Oekraïne - 39.133

9. België - 38.500

10. Turkije - 34.800

11. Oostenrijk - 29.850

12. Nederland - 29.749

13. Tsjechië - 29.175

14. Zwitserland - 28.800

15. Griekenland - 28.200

De clubranglijst:

1. Real Madrid - 148.000

2. FC Barcelona - 126.000

3. Bayern - 125.000

4. Atlético - 122.000

5. Juventus - 120.000

6. PSG - 109.000

7. Sevilla - 108.000

8. Manchester City - 97.000

9. FC Porto - 85.000

10. Borussia Dortmund - 85.000

...

32. Anderlecht - 48.000

46. Club Brugge - 29.500

53. AA Gent - 27.000

54. KRC Genk - 27.000

109. Standard - 12.500

115. Zulte Waregem - 11.000