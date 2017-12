Bundesliga. Dortmund zet dramatische reeks verder, Origi geslachtofferd bij flauw Wolfsburg

Divock Origi en Koen Casteels zijn er met Wolfsburg op de vijftiende speeldag van de Bundesliga niet in geslaagd de volle buit mee te graaien bij Hamburg. Het bleef 0-0. Bayern won intussen met 0-1 bij Eintracht Frankfurt, terwijl Borussia Dortmund een nieuwe nederlaag leed tegen Werder Bremen (1-2).

Met Koen Casteels en Divock Origi aan de aftrap wilden de Wolven een vervolg geven aan de 3-0 zege van vorige week tegen Borussia Mönchengladbach. De bezoekers slaagden er in een flauwe partij echter niet in te scoren, de thuisploeg evenmin overigens. Origi werd na 56 minuten naar de kant gehaald, Landry Dimata bleef op de bank. Wolfsburg kampeert in het klassement op de elfde stek, Hamburg is veertiende.

Bayern klopte intussen zuinig Eintracht Frankfurt met 0-1. Arturo Vidal buffelde na twintig minuten met het hoofd de enige treffer van de partij tegen de touwen. De Rekordmeister blijft aan de leiding in Duitsland met acht punten voorsprong op RB Leipzig, dat in eigen huis niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen Mainz.

In het Signal Iduna Park leed Borussia Dortmund alweer zijn vijfde nederlaag van het seizoen. De Borussen verloren met 1-2 van Werder Bremen. Aubameyang (57.) kon nog wel de openingstreffer van Eggestein (26.) uitwissen, maar Gebre Selassie (65.) zorgde toch voor de volle buit voor de bezoekers. Dortmund wacht al sinds 30 september op een nieuwe competitiezege en telt sindsdien een gitzwarte reeks van 3/24.