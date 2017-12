Thibaut Courtois (25) spreekt in een interview met Stadion openhartig over de contractverlenging bij Chelsea waarover al weken gespeculeerd wordt. "Mijn privésituatie knaagt soms, maar ik verwacht voor het einde van het seizoen een akkoord te hebben met Chelsea", zegt de doelman van de Rode Duivels.

Britse en Engelse pers speculeren al weken over een mogelijke overgang van de Chelsea-doelman naar Real Madrid. In Spanje heeft Courtois twee kinderen bij zijn ex-vriendin, die hij leerde kennen toen hij voor Atletico Madrid speelde. In interviews gaf hij al vaker aan dat hij het er moeilijk mee heeft dat hij hen zo weinig ziet. Door de aanslepende contractverlenging, en omdat Navas bij Real vaak kritiek krijgt, leidde dat tot vele speculaties. Maar die lijkt Courtois nu tegen te spreken met deze verrassend openhartige reactie, nadat hij de onderhandelingen met Chelsea voordien heel hard speelde. Hij eiste een topsalaris, en lijkt dat nu te gaan krijgen.