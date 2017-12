Premier League. Tottenham-Belgen winnen ruim, Benteke mist penalty in het slot

Tottenham Hotspur heeft zaterdag op de zestiende speeldag van de Premier League de punten thuisgehouden tegen Stoke. Het werd 5-1 voor de Spurs, waar Jan Vertonghen en Mousa Dembélé de volledige partij speelden. Toby Alderweireld is nog steeds out met een hamstringblessure.

Tottenham kwam na twintig minuten op voorsprong na een own-goal van Stoke-kapitein Ryan Shawcross, die tien jaar geleden een half seizoen actief was bij Antwerp. Na rust diepten Son (53.), Kane (54. en 65.) en Eriksen (74.) op korte tijd de Londense voorsprong uit. Shawcross eindigde de avond op een positieve noot. Hij kon tien minuten voor tijd nog milderen tot 5-1. De Spurs springen in de stand voorlopig voorbij stadsrivaal Arsenal naar de vijfde plaats, Stoke staat vijftiende.

In Burnley-Watford stonden met Steven Defour (Burnley) en Christian Kabasele (Watford) twee Rode Duivels tegenover elkaar. De partij werd vlak voor rust beslist, toen eerst Watford-verdediger Zeegelaar (39.) rood kreeg na een messcherpe tackle op Defour en nadien Arfield voor Burnley voor de enige goal van de middag zorgde. Het bleef 1-0, waardoor de thuisploeg als nummer zeven haar gat op nummer acht Watford vergroot tot zes punten.

Christian Benteke miste twee minuten in blessuretijd de kans om Crystal Palace de volle buit te bezorgen tegen Bournemouth. De Rode Duivel zag zijn penalty door Bournemouth-doelman Begovic gestopt worden bij een 2-2 stand. Daar bleef het nadien bij. De vier doelpunten in het Selhurst Park vielen allen voor rust. Tussen de twee treffers van Defoe (10. en 45.+3) voor Bournemouth zaten goals van Milivojevic (41.), ex-Anderlecht, vanop de stip en Dann (44.). Palace zakt in de stand weg naar de laatste plaats, Bournemouth is veertiende.

Laurent Depoitre ten slotte mocht vijf minuten voor tijd invallen bij Huddersfield, dat de punten thuishield tegen Brighton (2-0). Spits Mounie (12. en 43.), de concurrent van Depoitre, had voor rust voor de twee goals gezorgd. Huddersfield klimt naar een knappe elfde plaats, Brighton is dertiende.

De uitslagen van de zestiende speeldag in de Engelse Premier League.

West Ham - Chelsea 1-0

Huddersfield - Brighton 2-0

Burnley - Watford 1-0

Crystal Palace - Bournemouth 2-2

Swansea - West Bromwich 1-0

Tottenham - Stoke 5-1

Newcastle - Leicester later

zondag:

Southampton - Arsenal

Liverpool - Everton

Manchester United - Manchester City

Stand (16 wedstrijden):

1. Manchester City 43 ptn (15 wedstr.)

2. Manchester United 35 (15)

3. Chelsea 32

4. Liverpool 29 (15)

5. Tottenham 28

6. Arsenal 28 (15)

7. Burnley 28

8. Watford 22

9. Leicester 20 (15)

10. Everton 18 (15)

11. Huddersfield 18

12. Southampton 17 (15)

13. Brighton 17

14. Bournemouth 16

15. Stoke 16

16. Newcastle 15 (15)

17. West Bromwich 13

18. West Ham 13

19. Swansea 12

20. Crystal Palace 11 .

(belga)