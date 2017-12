Benteke heeft het verkorven bij Crystal Palace: volle laag van coach na gemiste penalty in extra tijd

“Niemand van de ploeg kon de bal nog van hem afnemen”, wijst manager Roy Hodgson zijn Belgische spits Christian Benteke met de vinger na pijnlijk puntenverlies. De Rode Duivel eiste in de extra tijd bij 2-2 een penalty op, maar miste.

Christian Benteke kon dit seizoen nog niet scoren voor Crystal Palace. Dus zag hij zijn kans toen zijn ploeg tegen Bournemouth een unieke kans op de zege kreeg, na een fout van Charlie Daniels op Wilfried Zaha. Het was een unieke kans op puntenwinst, diep in de extra tijd.

Maar hij trapte zwak, en doelman Begovic koos de goede hoek. En dat wordt Benteke zwaar aangerekend.

Manager Roy Hodgson was kwaad dat Benteke de bal opeiste, en deed geen enkele moeite om hem in bescherming te nemen. “Het was een eenzijdige beslissing, niemand van de ploeg kon de bal nog van hem afnemen.” Hodgson maakt ook zeer duidelijk dat het anders was afgesproken. Luka Milivojevic was aangeduid als penaltytrapper, hij miste nog nooit voor Crystal Palace. Terwijl Benteke nu al aan 3 keer miste op 5 pogingen vanop de stip. “Het is duidelijk wat ik van zijn beslissing denk. We hadden beslist wie de strafschopnemers waren, en het is echt niet de bedoeling dat spelers tijdens de wedstrijd die beslissingen gaan veranderen. Maar jammer genoeg staan wij als staf niet op het veld. We probeerden nog instructies te roepen, maar die bereikten het strafschopgebied niet.”