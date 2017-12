Bob Peeters debuteert bij Westerlo met zege

Westerlo heeft zaterdag op de negentiende speeldag van de Proximus League eindelijk nog eens kunnen proeven van de overwinning. De Kemphanen, met Bob Peeters voor het eerst opnieuw op de bank, wonnen met 1-0 van OH Leuven. Het is de eerste zege voor Westerlo sinds 30 september (1-2 bij Tubeke). Sindsdien werd een gitzwarte reeks van 3 op 30 behaald.

Het enige doelpunt van de partij kwam na negentien minuten van de voet van Jens Naessens.

De Kempenaars pakken hun eerste zege in de tweede periode en springen zo voorlopig over Tubeke naar de voorlaatste plaats. Ook in de algemene rangschikking blijft Westerlo voorlaatste. OH Leuven verliest door de nederlaag verder gevoel met de top in de tweede periode. De Leuvenaars blijven derde, op zes punten van leider Lierse dat later op de avond nog naar Union trekt. In de reguliere stand staat Leuven tweede.