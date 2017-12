Praet verliest punten na deze schlemielige trap van zijn doelman

Sampdoria heeft een 0-2 voorsprong uit handen gegeven tegen Cagliari in de Serie A. Met een erg ongelukkige tussenkomst van de doelman begon het fout te lopen voor de ploeg van onze landgenoot Dennis Praet.

Sampdoria leek aan de pauze in Cagliari op rozen te staan door twee goals van Quagliarella (12. en 19.). Niets was echter minder waar en de thuisploeg kwam na rust uiterst gelukkig terug in de wedstrijd. Samp-doelman Viviano trapte de bal tegen invaller Farias (56.) en de bal hobbelde pardoes tegen de netten. Op het uur bracht Pavoletti de stand opnieuw helemaal in evenwicht. Daar bleef het bij. Sampdoria kampeert in de stand nog steeds op de zesde stek, Cagliari is dertiende.



Wat een flater van de doelman ?? #CagliariSampdoria pic.twitter.com/VKQv6AVFP8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 december 2017

Met Praet centraal op het middenveld was Sampdoria op een schijnbaar geruststellende voorsprong gekomen. Fabio Quagliarella scoorde tweemaal.

De 0-1...

en de 0-2...

Maar nog geen vijf minuten na de flater van Viviano, maakte Cagliari met deze treffer nog 2-2.