Boussoufa dwingt halve finale tegen Real Madrid af

Het Arabische Al-Jazira heeft zich zaterdag als laatste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal voor clubs in Abu Dhabi. De thuisploeg, met Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) aan de aftrap, versloeg het Japanse Urawa Red Diamonds met 1-0. In de halve finales wacht voor Al-Jazira een confrontatie met Real Madrid.

Ali Ahmed Mabkhout zorgde na 52 minuten voor de enige treffer van het duel. Bij tegenstanders Urawa Red Diamonds mocht de Sloveense aanvaller Zlatan Ljubijankic (ex-AA Gent) het slotkwartier volmaken.

Al-Jazira, dat in het verleden met Walter Meeuws (2005-2006), Frank Vercauteren (2011-2012) en Eric Gerets (2014-2015) diverse keren een Belgische coach had, won in zijn achtste finale ook al met 1-0 van het Nieuw-Zeelandse Auckland City.

In de andere halve finale op het WK voor clubs neemt het Braziliaanse Gremio, dat net als Real Madrid vrij was tot de halve finales, het op tegen het Mexicaanse Pachuca, dat eerder op de dag in de kwartfinales met 1-0 won van het Wydad Casablanca van Mohammed Aoulad.

Real Madrid kan zichzelf opvolgen op de erelijst. Vorig jaar versloegen de Madrilenen het Japanse Kashima Antlers na verlengingen met 4-2.