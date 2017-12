Engels maakt owngoal, Denayer wint, Bakkali valt in

Engels in actie in de Champions League tegen Juventus. Foto: Photo News

Meeuwen-Gruitrode - Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach zijn er zaterdag op de vijftiende speeldag van de Bundesliga niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Schalke 04 (1-1). Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg.

Kramer bracht de Fohlen na 24 minuten op voorsprong en Mönchengladbach kwam nog voor rust dichtbij een tweede treffer. Eerst Grifo (tegen de lat) en dan Stindl (afgekeurd doelpunt) lieten de 2-0 liggen. Na de pauze was Schalke dominanter. De blauwhemden kwamen op het uur langszij door een eigen doelpunt van Vestergaard en Mönchengladbach mocht nog van geluk spreken dat Burgstaller een kwartier voor tijd zijn vlam net naast zag gaan. In de stand blijven Schalke en Mönchengladbach derde en vierde, op ruime afstand van leider Bayern.

Bakkali valt in

Zakaria Bakkali mocht bij Deportivo La Coruna op de vijftiende speeldag van de Primera Division zeven minuten voor tijd invallen tegen Leganes (1-0). Depor hield de punten thuis dankzij een goal van Adrian (24.). In de stand klimt Deportivo naar een voorlopige zestiende plaats, drie punten boven de degradatiestreep. Leganes staat achtste.

Own-goal Bjorn Engels

In Griekenland komt Olympiakos voorlopig alleen aan kop na een 1-4 zege op het veld van Panetolikos. Bjorn Engels liet zich na 27 minuten onfortuinlijk opmerken met een own-goal, maar dat had geen invloed op het resultaat. Goals van Fortounis (6. en 62.), Ansarifard (66.) en Djurdjevic (90.+1) zorgden uiteindelijk voor een makkelijke zege voor het team uit Piraeus.

Denayer wint met Galatasaray

Jason Denayer boog met Galatasaray op de vijftiende speeldag van de Turkse Süper Lig een 0-2 achterstand tegen Belediyespor nog om in een 4-2 zege. De Brusselaar mocht na tien minuten al invallen om de geblesseerde Mariano te vervangen, die net een own-goal had gemaakt. Hij zag de bezoekers nadien op een dubbele voorsprong komen dankzij een knappe lob van Adin (45.). Maar doelpunten van Fernando (49.), Gomis (51.) en Belhanda (71.) draaiden de wedstrijd na rust nog helemaal om. Feghouli legde vier minuten in blessuretijd de eindstand vast op 4-2. Galatasaray komt zo voorlopig opnieuw aan de leiding in de tussenstand in Turkije.

Brüls, Paphos en Wils

In Cyprus kwamen Paphos en Christian Brüls niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen rode lantaarn Achnas. Stef Wils van zijn kant pakte in Hongarije met Haladas de volle buit (1-0) tegen leider Videoton.