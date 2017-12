Mboyo scoort twee keer voor Sion, Mbenza bezorgt Montpellier punt

Brussel - Ilombe Mboyo heeft zich zaterdag nog eens getoond in de Zwitserse Super League. Mboyo scoorde twee keer voor FC Sion, maar zag zijn team toch nog met 2-3 onderuitgaan tegen FC Thün. Isaac Mbenza had in Frankrijk meer succes met Montpellier. Zijn treffer bezorgde de Zuid-Fransen een 1-1 gelijkspel tegen Angers.

Alle doelpunten in Sion-Thün vielen voor rust. Na een vroege openingstreffer van Mboyo (3.) scoorden Costanzo (9. pen) en Gelmi (12.) snel tegen voor de bezoekers. Mboyo maakte op het halfuur opnieuw gelijk, maar Gelmi legde in de toegevoegde tijd van de eerste helft de eindstand vast op 2-3. De tweede helft bleek een maat voor niets. In de stand blijft Sion tiende en laatste, Thun staat zesde. Mboyo zelf kende een geslaagde heenronde van het seizoen. De Brusselaar was al goed voor zes goals in dertien duels bij Sion.

Mbenza scoort tegen Guillaume

Isaac Mbenza liet zich op de zeventiende speeldag van de Ligue 1 positief opmerken bij Montpellier. Tegen het Angers van Baptiste Guillaume zorgde Mbenza na 51 minuten voor de openingsgoal. Angers reageerde vijf minuten later met de gelijkmaker van Ekambi. Zowel Mbenza als Guillaume werden in het slotkwartier naar de kant gehaald en zagen vanop de bank geen doelpunten meer. Montpellier klimt door het 1-1 gelijkspel naar de zevende plek, Angers blijft negentiende en voorlaatste.

Castro scoort voor AZ

In de Nederlandse Eredivisie hield AZ de drie punten thuis tegen Heracles (5-0). Heracles-doelman Bram Castro zorgde zelf voor de eerste Alkmaarse treffer, waarna ook Til (75.), Jahanbakhsh (81.), Weghorst (85.) en Svensson (90.+1) nog raak troffen. Bij Heracles stond naast Castro ook Dario Van den Buijs in de basis, maar hij werd na 34 minuten gewisseld. Bij AZ was Stijn Wuytens geelgeschorst. AZ blijft in de stand tweede, op vijf punten van leider PSV.

Jinty Caenepeel mocht bij Excelsior twintig minuten voor tijd invallen tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers, met Wout Faes de hele partij op de bank, verloren in eigen huis met 1-2. PEC blijft knap vierde, Excelsior is tiende.

(belga)