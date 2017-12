KV Mechelen kan opnieuw wat beter ademhalen. Malinwa was op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-1 te sterk voor KV Oostende. Mats Rits scoorde voor de bezoekers, die even de beste Hassane Bandé aan het werk zagen. De toekomstige Ajax-speler pakte uit met een geweldige actie.