Koploper in derde provinciale voetbal stopt ermee omdat er amper nog iemand komt kijken: “Meer volk op dan naast het plein”

Een beeld dat we volgend seizoen niet meer zullen zien: een speler van derdeprovincialer FC Vurste-Semmerzake (rechts) in actie

“Enkele jaren geleden haalden we nog 140 man. Bij onze laatste match stonden er nog 29 langs de lijn. Terwijl we nochtans op kop staan in het klassement. Zo heeft het geen zin meer, het is voorbij als er meer volk op dan naast het veld staat”, zegt Pascal De Mulder (53), voorzitter van derdeprovincialer FC Vurste-Semmerzake. De Oost-Vlaamse ploeg stopt er eind dit seizoen mee. Net zoals de meer dan 100 andere amateurclubs die de afgelopen acht jaar afhaakten om vaak dezelfde redenen.

FC Zwartberg, Racing Overboelare, SK Lebeke-Aalst of KFC Nederename. Het is een greepje uit de provinciale voetbalploegen die er recent nog mee stopten. En zo goed als altijd hoor je dezelfde uitleg: “Geen volk meer dat in het bestuur wil komen én al zeker geen volk meer in de tribune.”

“29 mensen die 5 euro entree betalen. Dat is zelfs niet voldoende voor de factuur van één week elektriciteit”, zegt De Mulder. “Laat staan dat je er de voetballers mee kan betalen. Beterschap is er ook niet in zicht, de mensen die nog komen kijken, zijn doorgaans van oudere leeftijd. Je ziet je supporters letterlijk uitsterven.”

“Tijdens onze gouden jaren haalden we over het ganse seizoen gemiddeld 600 toeschouwers per match”, zegt Dirk Schiettecatte, gewezen secretaris van het ter ziele gegane KFC Nederename. “Met uitschieters tot 1.200 man tijdens derby’s. Maar op het einde waren we blij als er nog honderd stonden. Terwijl we dat jaar begod nog kampioen speelden.”

Concurrentie van tv

De reden ligt volgens hen bij de digitale tv. “Iedereen kan nu op bijna elk moment van de dag naar wedstrijden kijken op tv”, zegt De Mulder. “Als je op zondagnamiddag als derdeprovincialer de concurrentie moet aangaan met een topmatch in eerste klasse of zelfs de Engelse Premier League, dan wordt het moeilijk. Dan blijven alleen de echte fans over.”

Bij de federatie Voetbal Vlaanderen kennen ze de problemen maar al te goed. “Daarom dat we de Pro League afgelopen zomer nog vroegen om op zondagnamiddag geen profwedstrijden meer te organiseren om halfdrie. Wij starten om drie uur, wie eerst thuis in de zetel is beginnen kijken naar een wedstrijd, komt er vaak niet meer uit om naar ons te komen. Voetbal op dat uur afschaffen, zou al een goede zaak zijn. Maar verder moeten we ook naar onszelf kijken. Een voetbalclub leiden zoals vijftig jaar geleden kan niet meer. Dat is duidelijk.”

Gisteren had secretaris-generaal Benny Mazur van Voetbal Vlaanderen het er nog over tijdens een studienamiddag. “We zijn aan het zien hoe we meer zuurstof in onze clubs kunnen krijgen. Door jeugdvoetbal nog meer in de verf te zetten, dat is alvast één oplossing. Vaak zie je meer toeschouwers rond de jeugdwedstrijden dan de zondagnamiddag rond het veld van de eerste ploeg. Of door meisjesploegen te maken. Ook dat is een groep die een club nieuw leven in kan blazen.”