Het heeft Antwerp bloed, zweet en tranen gekost om Moeskroen te verslaan. De Great Old pakte op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League pas in het slot een 1-0 overwinning dankzij Faris Haroun. Al had Antwerp al vroeg een penalty kunnen krijgen na een fout op Jelle Van Damme in de zestien.