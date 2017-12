Voormalige vedette van Club Brugge leidt Toronto naar eerste titel in Major League Soccer

Toronto heeft zaterdag zijn eerste titel veroverd in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. In de finale versloeg de Canadese club titelverdediger Seattle met 2-0. Ex-Bruggeling Victor Vazquez legde diep in blessuretijd (90+4) de eindstand vast. De Spanjaard speelde de volledige wedstrijd. Jozy Altidore (ex-AZ) had in de 67e minuut de score geopend.

Toronto is de eerste Canadese club op de erelijst. Het team van coach Greg Vanney nam op gepaste wijze weerwraak op Seattle. Dat pakte vorig jaar de titel door Toronto in een penaltyreeks met 5-4 te verslaan. In die finale van vorig jaar toonde Toronto zich ook al het sterkste, maar kwamen beide teams niet tot scoren.