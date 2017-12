Besneeuwde velden maar voorlopig enkel wedstrijden van Elite Jeugd afgelast

Daar is ze dan, de eerste sneeuw. Wordt er dan wel gevoetbald vandaag? Sinds dit seizoen hanteert de Belgische voetbalbond een andere manier van werken voor de afgelastingen, voorlopig werden enkel de wedstrijden van de Elite Jeugd afgelast. Maar hoe zit het nu alweer met de afgelastingen? Een overzicht.

“We trachten met een nieuwe methodiek zo veel mogelijk voetbalwedstrijden in de juiste omstandigheden te laten doorgaan”, staat te lezen op de website van de KBVB. “Wedstrijdomstandigheden zijn niet per provincie, zeker niet voor heel Vlaanderen, dezelfde. Ook de beschikbare infrastructuur is niet overal identiek.”

“Voor reserven- en jeugdwedstrijden is het de thuisploeg die de wedstrijd kan afgelasten omwille van onbespeelbaarheid van het terrein. Bij extreme weersomstandigheden en/of gevaarlijk verkeer kan het bevoegde comité / administratie nog steeds een algemene afgelasting uitvaardigen. Dit blijft iedere keer een moeilijke oefening, maar deze methodiek moet leiden tot meer en beter voetbal. Wij vragen daarom aan onze clubs om dit ook intern te communiceren aan hun bestuurders, hun trainers, hun spelers en ouders en hun supporters.”

Voorlopig enkel Elite Jeugd afgelast

Rekening houdende met de laatste voorspellingen van het KMI, werd beslist om volgende wedstrijden van zondag 10 december 2017 af te gelasten:

- alle wedstrijden van de Elite Jeugd

(later meer)

