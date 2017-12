Vanhengel over Eurostadion: “Tegenwerking en zelfs sabotage”

Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) is ontgoocheld dat Brussel geen gaststad is voor het EK Voetbal in 2020. Hij verwijt premier Michel ‘totale onwetendheid’.

Omdat het project van het Eurostadion volgens de Uefa gefaald heeft, wordt Brussel geen gaststad voor het EK Voetbal in 2020. Een blamage.

Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) was altijd een groot voorstander van het nieuwe stadion. In De zevende dag reageerde hij voor het eerst op de mislukking. Hij spreekt van een ontgoochelende beslissing van de Uefa. ‘Het is het gevolg van een lang verhaal. Wij hebben onze nek uitgestoken, ook andere entiteiten van ons land waren er bij vertrokken.’

Sleutelfiguren

Veel sleutelfiguren die bij het dossier betrokken waren, zijn volgens de Brusselse minister vertrokken en in een andere positie terechtgekomen, zoals toenmalige premier Elio Di Rupo, Kris Peeters in de Vlaamse regering en Steven Martens bij de Voetbalbond. Dan is volgens hem de miserie begonnen.

‘Vanaf de sleutelspelers weg waren, is er tegengewerkt’, zegt hij. ‘De Voetbalbond begon tegen te werken, ook de ploeg Anderlecht. De Vlaamse en federale regering zijn van samenstelling veranderd, we hebben een totale asymmetrie gekregen in dit land. Waar zijn de ministers van Sport in dit verhaal?’

Van samenwerkingsfederalisme was al snel geen sprake meer. Vanghengel spreekt naast tegenwerking ook van regelrechte sabotagepraktijken. Hij geeft het voorbeeld van de in onbruik geraakte buurtweg, die eerst afgeschaft moest worden voor de bouw kon beginnen. Tot op vandaag is dat nog niet gebeurd.

Volgens Vanhengel gaan nog maar weinig mensen zulke dossiers politiek willen trekken.

Stadion

Wat hem betreft mag het stadion op Parking C in Grimbergen er nog altijd komen. ‘Als men volledig opnieuw gaat beginnen, dan zijn we weer vertrokken voor tien of twintig jaar gebakkelei hierover. We hebben nu al jaren achterstand op zo’n type infrastructuur tegenover de buurlanden. Er is heel veel studiewerk gebeurd, op redelijke termijn kunnen we dan een stadion hebben. De locatie heeft nadelen, maar die ga je overal vinden. De voordelen ervan niet.’

Vanhengel reageert ook op de uitspraken van premier Charles Michel. Die wees met de vinger naar de stad Brussel en het Brussel Gewest en zei dat het dossier verprutst was door amateurs. ‘Ik voel me niet aangesproken’, reageert Vanhengel, die benadrukte dat alle bestuursniveaus betrokken waren. ‘Dat toont vooral de totale onwetendheid van de eerste minister over het dossier.’