Club Brugge is niet blij dat wedstrijd doorgaat: “Afgelasting zou enige juiste keuze geweest zijn!”

De wedstrijd tussen Club Brugge en Lokeren kan om 14u30 in Jan Breydel gewoon doorgaan, ondanks de sneeuwval van vannacht. Er werd met met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen en dat lukte ook: scheidsrechter Luc Wouters keurde het veld goed en dus kan er gewoon gevoetbald worden in Brugge. Al was dat niet naar de zin van Club-manager Vincent Mannaert: “Afgelasting zou de enige juiste keuze geweest zijn!”

Volg hier LIVE alle ontwikkelingen in Brugge!

Met een tractor kregen de stewards het terrein sneeuwvrij maar de ondergrond is zo op sommige plaatsen wel ferm aangetast. Scheidsrechter Luc Wouters keurde het veld echter goed, er kan volgens hem dus gevoetbald worden in Brugge. Dat zal het veld wel geen goed doen, weten ze bij Club. Woensdag moet er immers alweer gevoetbald worden in Jan Breydel met de bekerwedstrijd tegen Charleroi.

De match gaat ook gewoon door op het geplande uur (14u30) hoewel veel fans langer onderweg zijn dan normaal door het slechte weer en de gevaarlijk gladde wegen...

“Afgelasting zou de enige juiste keuze geweest zijn!”, stelde Club-manager Vincent Mannaert. “Het gaat over meer dan het terrein vrijmaken. We verwachten normaal 30.000 man van over heel het land maar de wegen zijn amper berijdbaar en gevaarlijk, dat zijn niet de omstandigheden voor een voetbalwedstrijd. Er zal veel minder volk zijn, ik heb al gehoord van supportersbussen die beslist hebben om niet af te reizen en ook heel wat particulieren zullen volgen. Dat is niet de bedoeling.”

Een wedstrijd verplaatsen is echter niet evident. “Dat zijn inderdaad de gevolgen van de huidige formule in de Jupiler Pro League, met veel druk op de kalender. Met één keer sneeuw zit alles in de knoei en de supporters zijn er het slachtoffer van. We spelen gewoon te veel wedstrijden, dat is een element dat moet doorwegen in het herformuleren van de competitie. Dit is toch niet wat je normaal kan noemen...”

Veldverkenning tijdens het sneeuwruimen. Wie onderweg is naar het stadion: wees voorzichtig! #CluLok pic.twitter.com/Y4VavnE9pz — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 10 december 2017

