Eens het tegenzit… Duitse hekkensluiter staat 3-0 voor maar gaat dramatisch onderuit in gek slot

Het blijft huilen met de pet op voor FC Köln. De Duitse eersteklasser eindigde vorig seizoen nog vijfde in de Bundesliga, maar kon dit seizoen in vijftien matchen nog geen enkele match winnen. Toch leken ze in de degradatietopper tegen Freiburg op weg naar een deugddoende eerste overwinning, maar dan sloeg het noodlot wederom toe voor de Duitse rode lantaarn.

Lukas Klünter opende na acht minuten de score. Via Guirassy en een owngoal van Stanko leek Köln de schaapjes al op het droge te hebben voor de rust, maar Nils Petersen bracht het verschil toch weer terug tot twee doelpunten.

Een doelpunt dat vertrouwen gaf aan de bezoekers uit Freiburg. Na een kwartier in de tweede helft maakte Jarnik Haberer de aansluitingstreffer. Verder leek de nummer zestien in de rangschikking niet meer te geraken. Maar in de negentigste minuut kwam de kwelduivel van Köln weer om de hoek loeren. Özcam maakte een fout in de zestien op Höfler en Petersen maakte vanop de strafschopstip gelijk.

Maar dan nog was het niet afgelopen. In de vijf minuten extra tijd kregen de bezoekers nog een tweede penalty en ook die zette Petersen feilloos om. Zo blijven de Keulenaren in de hoek waar de klappen vallen. En vooral blijven ze ver achterop bengelen op de allerlaatste plek. Met amper drie punten volgen ze nu al op elf punten van de voorlaatste, Werder Bremen.

Nils Petersen zette in de slotfase twee strafschoppen om. Foto: Photo News

Freiburg kon zo in extremis winnen van Köln. Foto: REUTERS