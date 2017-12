Opnieuw sneuvelt trainer in Jupiler Pro League: Genk zet Stuivenberg aan de deur

Racing Genk heeft zondag bekendgemaakt een einde te maken aan de samenwerking met coach Albert Stuivenberg. De Nederlander was sinds het begin van 2017 hoofdcoach bij de Limburgers. Genk geeft aan dat de tegenvallende sportieve prestaties dit seizoen de reden van zijn ontslag zijn. Assistent Jos Daerden neemt voorlopig over. Het ontslag van Stuivenberg is het negende dit seizoen al in de Jupiler Pro League.

Stuivenberg kende een sterke start als coach van Racing Genk. De Nederlander miste dan wel op een puntje na play-off I, hij slaagde er in play-off II in zijn team met attractief voetbal naar mooie resultaten te leiden. In de finale voor het Europees ticket moesten de Limburgers wel de duimen leggen voor KV Oostende. In de Europa League presteerde Genk intussen ook uitstekend. Stuivenberg en co klopten op weg naar de kwartfinales het Roemeense Astra Giurgiu en AA Gent, om bij de laatste acht nipt uitgeschakeld te worden door het Spaanse Celta de Vigo.

Dit seizoen liep het een pak moeizamer in de Luminus Arena. Racing Genk staat na achttien wedstrijden op een tegenvallende negende plaats, met 23 punten. Zaterdagavond raakte het in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen rode lantaarn Eupen.