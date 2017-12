Mignolet en Liverpool kunnen Merseyside Derby niet winnen na discutabele strafschop

Simon Mignolet heeft met Liverpool thuis niet kunnen winnen van stadsgenoot Everton. De Reds kwamen vlak voor rust nochtans op voorsprong via de onvermijdelijke Salah. Maar dat volstond niet voor de overwinning in de Merseyside Derby, want een kwartier voor tijd kregen de bezoekers een discutabele penalty na een licht duwfout van Lovren in de rug van Calvert-Lewin. Wayne Rooney trapte de elfmeter uiteindelijk staalhard voorbij Mignolet en zette de 1-1 eindstand op het scorebord.

Man-in-vorm Salah wrong zich op slag van rust tussen drie Everton-spelers om de openingstreffer vervolgens mooi in de linkerbovenhoek te krullen. De roodhemden domineerden de partij volledig en Everton kwam totaal niet in het spelbeeld voor. Maar een kwartier voor tijd liep Lovren Calvert-Lewin aan in de bezoekende zestien. De bal ging op de stip en veteraan Rooney vlamde de elfmeter snoeihard tegen de touwen. Liverpool ging in het slot nog vol voor de drie punten. De Reds beëindigden de partij met een balbezitpercentage van liefst 79 procent, maar dat volstond niet voor de zege.

In de stand blijft Liverpool, dat in alle competities samen al tien wedstrijden ongeslagen is, vierde. Everton geeft een vervolg aan de 6/6, die het haalde tegen West Ham en Huddersfield, en klimt naar de tiende stek.