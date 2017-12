Opgelijst: iedere maand werd er al een coach ontslagen in het trainerskerkhof van de Belgische eerste klasse

Albert Stuivenberg is niet langer de coach van Racing Genk. Daarmee vervoegt hij een indrukwekkend lijstje van trainers die - meestal na tegenvallende prestaties - hun koffers moesten pakken. Negen coaches moesten al vertrekken. Minstens even opvallend is dat er iedere maand wel minstens één trainerskop rolde. Zo staat de Jupiler Pro League synoniem voor trainerskerkhof van Europa. Een chronologisch overzicht.

7 augustus 2017: Bartolomé ‘Tintin’ Marquez Lopez wordt na amper twee speeldagen en 3 op 6 ontslagen als coach van Sint-Truiden. T2 Chris O’Loughlin neemt voorlopig de leiding over. Een week later verlaat Jonas De Roeck Berchem Sport, dat hij vorig seizoen naar de titel in de tweede amateurliga leidde, voor de plek in de Limburgse dug-out. De Antwerpenaar tekent voor twee jaar bij de Kanaries en leidde STVV naar een voorlopige knappe stek in de top zes.

Foto: JEFFREY GAENS

9 augustus 2017: Bij Sporting Lokeren start met een 0 op 6 aan de competitie. Het Lokerse bestuur voelt dan al dat er een nieuwe vibe moet komen in de ploeg om de tij te keren en ontslaat de IJslander Runar Kristinsson. Good old Peter Maes is zijn vervanger.

Foto: Photo News

18 september 2017: Anderlecht beëindigt de samenwerking met René Weiler na het teleurstellende competitiebegin, vier maanden na het behalen van de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis. Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli nemen ad interim over. De Argentijn mag zich bewijzen als hoofdcoach, maar faalt. Het dieptepunt is de pijnlijke 0-3 thuisnederlaag in de Champions League tegen Celtic waardoor Europese overwintering een mission impossible wordt. De naam van Hein Vanhaezebrouck circuleert dan al duchtig als mogelijke opvolger, die dan nog aan de slag is als coach van AA Gent.

Foto: BELGA

19 september 2017: KV Oostende begint rampzalig aan het nieuwe voetbalseizoen. In de eerste zeven competitiematchen halen ze slechts één schamel punt. Yves Vanderhaeghe is het kind van de rekening en wordt aan de deur gezet. Assistent Adnan Custovic neemt voorlopig zijn taken over.

Foto: BELGA

27 september 2017: AA Gent en Hein Vanhaezebrouck beëindigen hun samenwerking na 3,5 jaar dienstverband. Niets lijkt de Gentse succescoach nog in de weg te staan voor de trainerspositie bij Anderlecht. Amper drie dagen later is het al zover: Vanhaezebrouck trekt naar het Astridpark. Op 3 oktober wordt hij officieel aangesteld als nieuwe coach. Hij ondertekent in Brussel een contract voor drie seizoenen.

4 oktober 2017: AA Gent stelt Yves Vanderhaeghe, nog geen twee weken na zijn ontslag bij KV Oostende, aan als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. Vanderhaeghe tekent in de Ghelamco Arena een contract tot juni 2019.

Foto: BELGA

17 oktober 2017: KV Oostende bevestigt na een zege in de beker tegen Union en een 4 op 9 in de competitie het vertrouwen in Adnan Custovic. De Bosniër, ad interim aangesteld na het ontslag van Yves Vanderhaeghe, ondertekent een contract tot juni 2019.

23 oktober 2017: Yannick Ferrera wordt twee dagen na het 4-1 verlies in Eupen ontslagen als coach van KV Mechelen. Met 8 op 33 staat Malinwa vijftiende en voorlaatste. Assistent-trainers Tom Caluwé, Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic nemen ad interim over.

Foto: BELGA

1 november 2017: Oude bekende Aleksandar Jankovic wordt bij rode lantaarn KV Mechelen aangesteld als opvolger van de ontslagen Yannick Ferrera. De 45-jarige Serviër verliet Malinois vorig seizoen nochtans voor een (mislukt) avontuur bij Standard. Hij tekent er een contract tot het einde van het seizoen en heeft als belangrijkste opdracht de traditieclub in eerste klasse te houden.

6 november 2017: Ook in de Oostkantons doet het degradatiespook een kop rollen. Eupen zakte na een reeks belabberde matchen naar de laatste plek in de Jupiler Pro League en het clubbestuur schuift Jordi Condom aan de kant. De plaats van de Spanjaard op de trainersbank wordt ingenomen door de Franse oud-international Claude Makélélé. Hij tekent voor 2,5 jaar.

Foto: BELGA

8 november 2017: KV Kortrijk beëindigt de samenwerking met Ioannis Anastasiou. Glen De Boeck volgt de Griek op. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Net zoals eerder bij Cercle Brugge en Excel Moeskroen wordt Lorenzo Staelens De Boecks assistent.

Foto: VDB

10 december 2017: Racing Genk ontslaat haar coach Albert Stuivenberg. De Nederlander was bijna een jaar in dienst. Assistent Jos Daerden neemt voorlopig over.