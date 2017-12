Lukaku speelt negatieve hoofdrol in Manchester Derby, City doet gouden zaak in Premier League

Manchester City lijkt al huppelend naar de landstitel af te stevenen. De Citizens toonden zich in de Manchester Derby een maat te groot voor stadsgenoot United waardoor ze in de Premier League nu al elf (!) punten voorsprong tellen. Romelu Lukaku speelde een ongelukkige hoofdrol in de clash met twee defensieve missertjes bij de twee tegengoals. Voor de Citizens is het hun veertiende opeenvolgende zege op rij. Een record, en dat tegen de grote stadsrivaal.

Alle ogen van voetbalminnend Engeland waren gericht op Manchester waar competitieleider Manchester City en nummer twee Manchester United elkaar bekampten. Een cruciale match voor beide ploegen. Bij een zege zouden de Citizens hun voorsprong op de stadsgenoot vergroten tot liefst elf punten. United kon in eigen huis dus maar best winnen om hun vermeende stadsgenoot geen vrijgeleide te geven tot de landstitel.

Daarvoor rekende United-coach José Mourinho niet op Rode Duivel Marouane Fellaini. De krullenbol zat zelfs niet op de bank. Lukaku moest het voorin waarmaken, maar moest het dan wel afleggen tegen landgenoot Vincent Kompany. Bij Manchester City rekende Pep Guardiola dan weer op de klasseflitsen van Kevin De Bruyne.

Foto: Action Images via Reuters

De bezoekers namen het heft meteen stevig in handen. Hoewel we op Old Trafford voetbalden, leek het alsof De Bruyne en co. in het eigen Etithad Stadium aan het spelen waren. Liefst 76% balbezit lieten ze noteren en daaruit puurden ze ook enkele kansen. Maar de schoten van Sterling en Jesus vonden een sterke David De Gea op hun weg.

Dubbele afweergordel

Door de nederlaag van Chelsea kon City zomaar een dubbele slag slaan en twee directe concurrenten op grotere achterstand zetten. De troepen van coach Pep Guardiola drukten door en duwden Manchester United, met dubbele afweergordel, naar achteren. Het was wachten op dat doelpunt.

Foto: Action Images via Reuters

En die kwam er ook nog. De Gea pakte eerst nog uit met een katachtige redding op een poging van Sané, maar op de daaropvolgende corner moest hij zich toch gewonnen geven. Lukaku verloor het luchtduel en kopte de bal ongewild richting eigen doel. Silva stond op de goede plek om binnen te prikken.

Het venijn van de eerste helft zat hem echter in de staart. The Reds konden in de eerste drie kwartier amper een kans bij elkaar voetballen, maar na een verdedigende flater van Delph, profiteerde Rashford om de bordjes voor de pauze nog gelijk te hangen.

Foto: Photo News

Opnieuw defensieve misser van Lukaku

In de tweede helft gingen de bezoekers door op hun aanvallende elan. Opnieuw met resultaat en opnieuw met Romelu Lukaku in een ongelukkige hoofdrol. De spits kwam meeverdedigen op een vrije trap, maar kon de bal niet vol raken en trapte ook nog eens op de rug van een ploegmaat. De bal viel voor de voeten van Otamendi en die laat zo’n kans niet onbenut: 1-2.

Foto: Photo News

Lukaku kreeg enkele minuten later de kans om zijn dubbele fout goed te maken, maar een van de enige ballen die de Rode Duivel goed aangespeeld kreeg, knalde hij met rechts hoog de tribune in. Ook aan de overkant ging een landgenoot vol zijn kans. De Bruyne viseerde de linker benedenhoek, maar De Gea liet zich niet verschalken.

Geen gramschap

Iets minder dan een kwartier voor het einde, zette Mourinho dan toch alles op alles met de inbreng van Zlatan Ibrahimovic. United drukte de leider in de Premier League nu wel naar achter en deden hun rivaal flink zweten. Zes minuten voor tijd kreeg Lukaku de grootste kans van de partij, maar van dichtbij trapte hij recht in het gezicht van doelman Ederson. Ook in de rebound viel niet binnen. Geen gelijkmaker, geen gramschap voor Lukaku.

Foto: Photo News

En Kevin De Bruyne? Die speelde geen wereldpartij, maar wel degelijk. Maar hij verdiende wel de assist. Al had Bernardo Silva zijn perfecte pass in de extra tijd wel mogen afwerken waardoor onze landgenoot.

Manchester City hield uiteindelijk stand en boekte net tegen de stadsrivaal de recordwinst van veertien gewonnen matchen op rij. Nog belangrijker dan die statistiek is dat Kevin De Bruyne, Vincent Kompany en co. in de Premier League nu tot liefst elf punten uitlopen op Manchester United en veertien op Chelsea.