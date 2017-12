Anderlecht gaat met negen met de billen bloot tegen uitgekookt Charleroi

Anderlecht heeft na een complete offday thuis met 1-3 verloren van Charleroi. Paars-wit kwam op achterstand na een zeer licht gefloten strafschopfout van Olivier Deschacht. Na een tweede gele kaart voor de blonde verdediger stoomden de bezoekers door naar 0-3. Uiteindelijk liepen ook Baby en Teodorczyck tegen een tweede gele kaart aan. Charleroi blijft door de overwinning tweede, Anderlecht blijft met lege handen achter.

In een rechtstreeks duel streden Anderlecht en Charleroi voor de tweede plek. Paars-wit won afgelopen week van Celtic waardoor het de Europese bühne met een goed gevoel verliet en ook ineens in de goede flow naar deze topper kon toewerken. Maar Charleroi is geen Celtic en de thuisploeg kon in de beginfase maar moeilijk de stugge organisatie van de Carolo’s echt doen zweten.

Charleroi-coach Mazzu wilde met zijn gekende concept uitpakken: goede organisatie en van daaruit loeren op de counter. Na dertien minuten zorgde Mamadou Fall voor een eerste waarschuwing, vijf minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Deschacht en Rezaei komen in contact met elkaar in de zestien meter en de Charleroi-speler gaat ten gronde. Ref Visser twijfelt niet en fluit voor strafschop. Een zeer lichte penalty, maar Rezaei zette hem wel om: 0-1.

Adrien Trebel werd afgelost door Lukasz Teodorczyk na een knieblessure. Even later kreeg Deschacht zijn tweede gele kaart na een duel met Benavente. Anderlecht kreeg nog wel een goede kans via Hanni maar de kapitein as te verrast en trapte half naast de bal.

Aan de overzijde kregen Tainmont, Benavente en Rezaei de kans om de score te verdubbelen maar de lat en doelman Sels zorgden dat de 0-1-ruststand op het scorebord bleef staan. Werk aan de winkel voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck.

Geen hands

Met een man minder gaf Anderlecht echter zich niet gewonnen. In de tweede helft ging het op zoek naar de gelijkmaker tegen een tegenstander dat zich terugtrok, maar opnieuw kregen ze af te rekenen met een portie ongeluk. Bij Anderlecht appelleren ze voor hands, maar ref Visser laat doorspelen. In de daaropvolgende actie wil Kums de bal uit de voeten van Martos tackelen, maar hij tikt het leer ongelukkig voorbij zijn eigen doelman tegen de netten.

Anderlecht zou de kelk tot op de bodem moeten ledigen. Benavente dikte de score nog aan tot 0-3. In de 82ste minuut liet Dorian Dessoleil een steekje vallen achterin en Onyekuru was er als de kippen bij om die fout genadeloos af te straffen. De 1-3 was slechts een klein lichtpuntje in de zwarte offday voor paars-wit.

Geen hoop

Of toch niet? Want zes minuten voor tijd kwam ook Charleroi met tien na twee gele kaarten voor Baby in amper twee minuten tijd. Maar de hoop van Anderlecht op een onverhoopte comeback werd al snel de kop ingedrukt door een nieuwe rode kaart. Dit keer moest invaller Lukas Teodorczyk gaan douchen nadat hij voor een schwalbe een tweede keer op de bon ging.

In een turbulent kaartenfestival werd er op het einde vergeten om nog te voetballen. Charleroi redt zijn tweede plek in het klassement en loopt door de zege ook nog eens drie punten uit op Anderlecht. Paars-wit mag volgende week in de topper tegen leider Club Brugge niet verliezen om het verschil niet te laten uitgroeien tot dertien punten.