Potje kookt over bij gefrustreerde Teodorczyk na rode kaart tegen Charleroi

Het werd een avond vol frustraties voor Lukasz Teodorczyk tegen Charleroi. De Anderlecht-spits moest eerst de match starten vanop de bank. Na een blessure van Adrien Trebel mocht de Pool zich toch bewijzen en de achterstand proberen weg te werken. Maar Teo had een moeilijke avond en als klap op de vuurpijl kreeg hij ook nog eens een tweede gele kaart voor een schwalbe. De frustraties namen in de catacomben even de bovenhand bij hem. Net voor hij de kleedkamer binnenstoof, kreeg de deur een stevige kopstoot te verwerken.