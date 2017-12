Nieuwe blessure voor Vincent Kompany (en Guardiola heeft er stilaan genoeg van)

Vincent Kompany is opnieuw geblesseerd. De Rode Duivel was al onzeker voor de Manchester Derby, maar startte wel. Tijdens de rust moest hij echter vervangen worden en na de gewonnen topper tegen stadsgenoot United bracht een misnoegde City-coach Pep Guardiola het slechte nieuws. “Het is altijd hetzelfde met hem”, klonk het. “Jammer genoeg kunnen we voor een lange periode niet rekenen op een fitte Kompany.”

Manchester City kreeg niet lang na de extase van de 1-2 overwinning in de Manchester Derby tegen stadsrivaal United het medische bulletin over Vincent Kompany. En dat zorgde voor een domper op de feestvreugde. De kapitein van de Citizens moest bij de rust in de kleedkamer blijven met een blessure.

Achteraf maakte City-coach Guardiola het nieuws wereldkundig op een geënerveerde toon. “Het is altijd hetzelfde met Vinnie. Jammer geneog kunnen we niet rekenen op een fitte Kompany voor een lange periode.”

Kompany maakte drie weken nog maar zijn comeback na een vorige blessure op het veld van Leicester. Daarna speelde hij tegen Huddersfield en Southampton. Afgelopen week speelde hij niet in de Champions League tegen Shaktar omdat hij in de opwarming “iets voelde”. Het leek dus de voorbode van een nieuwe blessure die Vince The Prince weer voor onbepaalde tijd aan de kant zal houden.