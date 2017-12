Vanhaezebrouck haalt uit naar scheidsrechter maar is ook kritisch voor zijn Anderlecht na pijnlijke nederlaag

Anderlecht leed op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League een pijnlijke thuisnederlaag tegen Sporting Charleroi. Paars-wit verloor met 1-3 en eindigde de partij met negen man na rode kaarten voor Olivier Deschacht en Lukasz Teodorczyk. Coach Hein Vanhaezebrouck nam op de persconferentie geen blad voor de mond.

“Na onze beste prestatie van het seizoen tegen Celtic, staan we opnieuw met beide voeten op de grond”, begon HVH. “We waren nochtans goed begonnen en hadden de wedstrijd onder controle. We kregen zelfs enkele kansen maar die werden simpelweg niet goed afgewerkt. Daarna werden we verrast door een ongevaarlijke lange bal, waarna de penalty kwam. Dat was er geen, ik heb alle beelden bekeken. Dat valt dan weer tegen, zoals alles bij ons, en dan sta je 0-1 achter tegen een zeer goede ploeg.”

“En daarna kom je dan ook nog eens met tien tegen elf te staan, dan wordt het moeilijk. Deschacht verdiende zijn eerste gele kaart niet, daar was gewoon niets aan. Maar bij zijn tweede had hij slimmer moeten zijn. Je weet dat zo’n fout geel is. Trebel? Hij was al onzeker maar hij kreeg wel de twee beste kansen. Door zijn blessure kon hij echter niet krachtig genoeg afdrukken. Eigenlijk hebben we een hele wedstrijd met tien man gespeeld”, aldus Vanhaezebrouck.

“Geen echt team”

“Tijdens de rust zag ik ook geen echt team in de kleedkamer. We komen dan wel met geluk op 1-3 en met nog tien minuten te gaan met tien tegen tien. Dan was er even hoop, maar dan valt die tweede rode kaart. Het is dezelfde fase als bij de penalty van Charleroi maar nu fluit de scheidsrechter niet én geeft hij ook nog eens een gele kaart. Terwijl hij goed weet dat Teo al geel had. Ik begrijp dat niet. Het is exact dezelfde fase. Dit is moeilijk te vatten. Al blijf ik erbij dat Charleroi zeer verdiend gewonnen heeft.”