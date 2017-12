Vermaelen wint opnieuw met Barcelona, Messi scoort en evenaart mythisch record

FC Barcelona heeft gedaan wat het moest doen: de drie punten pakken op het veld van Villareal. Luis Suarez en Lionel Messi scoorden voor de Spaanse competitieleider tegen tien spelers na een rode kaart voor Daniel Raba. Voor Messi was het zijn 525 goal waarmee de Argentijn evenveel goals heeft gescoord als de legendarische Gerd Müller. Thomas Vermaelen kwam voor de vijfde keer op rij aan de start en maakte de match vol.

Barcelona kon de afgelopen twee speeldagen niet winnen en ook tegen Villareal hadden de Catalanen nochtans geen makkelijke avond. In de eerste helft vonden ze geen gaatje in de gele verdedigingsmuur. En het moest dan ook uitkijken dat het niet tegen een achterstand aankeek op een van de gevaarlijke tegenprikken van de thuisploeg.

Het kantelpunt in de match was de rode kaart voor Daniel Raba na een drieste tackle. Daarna vonden Messi en co. wel de nodige ruimte om hun tiki-taka op de mat te brengen. Het openingsdoelpunt kwam er na een geweldige combinatie zoals uit de beste Barça-periode. Luis Suarez kapte eerst nog Sergio Asenjo uit om in het lege doel binnen te werken.

525 goals

Daarna was Villareal een hapklare brok. Messi strafte een verdedigende fout genadeloos af en pikte ook nog zijn doelpunt mee. Doelpunt nummer 525 voor de Argentijn waarmee hij de Gerd Müller evenaart. De legendarische Duitse spits en Messi hebben nu evenveel goals gescoord in de belangrijkste Europese competities.

#Messi iguala Gerd Müller com a màxim golejador de les principals Lligues Europees amb un sol equip. Felicitats, Leo!#ForçaBarça pic.twitter.com/WuWvJBXer7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 10, 2017

Met de overwinning blijft Barcelona aan de leiding van La Liga met vijf punten voorsprong op Valencia en zes op Atletico Madrid. Real Madrid, dat zaterdag met 5-0 won van Sevilla, volgt al op acht punten.