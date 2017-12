Overnemer Anderlecht krijgt er wel 30 miljoen euro schulden bij

De toekomstige eigenaar van Anderlecht zal niet alleen stevig in de buidel moeten tasten om de club over te nemen, hij krijgt er ook een pak schulden bovenop. 30 miljoen euro in totaal, waarvan 20 miljoen in ten hoogste één jaar betaald moeten worden. Dat blijkt uit de jaarrekening van afgelopen seizoen die zopas is neergelegd. Positief is wel dat paars-wit 104,5 miljoen euro aan opbrengsten boekte, een absoluut record in het Belgische voetbal.