Door deze rode kaart voor STVV komt videoref opnieuw onder vuur te liggen

STVV moest tegen Zulte Waregem een uur voetballen met een man minder door een controversiële rode kaart voor Bezus. Vreemd, want in de eerste fase floot ref Lardot een fout in het voordeel van STVV na een duwfout op Bezus. Maar de videoref riep de scheidsrechter naar het kleine scherm naast het veld en daarop was te zien dat de STVV-speler in zijn val zijn been uitstrekt en op de enkel gaat staan van Baudry. De Kanaries kregen geen vrije trap, maar moesten met een man minder voort nadat Lardot de rode kaart uit de broekzak haalde voor de Oekraïener. Met tien man haalde de thuisploeg nog een achterstand op en sleepte het zo alsnog een punt uit de brand.