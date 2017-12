Racing Genk zoekt nieuwe trainer, maar deze keer staat er geen vervanger klaar: dit profiel zoeken de Limburgers

Anders dan bij het ontslag van Peter Maes vorig jaar heeft RC Genk geen opvolger voor de gisteren ontslagen Albert Stuivenberg klaar staan. Jos Daerden neemt voorlopig over maar op de echte opvolger wordt het volgens voorzitter Peter Croonen waarschijnlijk langer dan een week wachten. De zoektocht kan drie richtingen uit.

1. Genkse roots

Wordt de nieuwe coach een ex-speler van KRC Genk? Twee namen komen daarbij meteen aan de oppervlakte. Besnik Hasi behoorde tot de kandidaten om Peter Maes op te volgen, het is de vraag of hij nu opnieuw aan de gesprekstafel mag zitten. Philippe Clement maakt indruk als trainer van Waasland-Beveren, met een aanpak die perfect past binnen de Genkse visie. Alleen wees hij AA Gent al af, omdat hij het ethisch heel moeilijk vond om midden in een seizoen een club en spelers in de steek te laten voor een ander avontuur. Waasland-Beveren is bovendien woensdag de tegenstrever van KRC Genk in de kwartfinales van de beker van België. Ethisch lijkt het voor een club nog moeilijker om in de aanloop van zo’n match de trainer van de tegenpartij te contacteren. Of zegt voorzitter Croonen daarom dat het nog even wachten kan worden?

2. Ontslagen trainer

Het ontslag van Albert Stuivenberg was al het negende van dit seizoen in de Jupiler League. Op Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe na, zijn ze nog niet elders aan de slag. Yannick Ferrera ging niet in op interesse van Kortrijk, omdat hij hoger mikt. Hij zal KRC Genk zeker zien zitten, maar is de liefde wederzijds?

3. Witte merel

De kans is minstens even groot dat de nieuwe coach uit een andere windrichting komt. Een witte merel, wie kende één jaar geleden Albert Stuivenberg in België. Ze hoeft niet uit het buitenland komen aangefladderd. Als ervaring niet cruciaal is, waarom zou men bijvoorbeeld Gert Verheyen niet contacteren? Geprezen voor zijn heldere analyses, verricht hij ook prima werk als bondscoach van de nationale U19. En liet enkele maanden geleden voor het eerst de deur op een kier voor een toekomst als clubcoach.